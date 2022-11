Vereinbarung aus dem Juli : Grünenthal kauft Testosteron-Produkt von Bayer

Aachen Mit einem Preis von fast einer halben Milliarde Euro ist das Testosteron-Produkt Nebido der zweitgrößte Kauf der Grünenthal-Geschichte. Das Aachener Unternehmen und Bayer hatten sich bereits im Juli auf den Kauf verständigt.

„Testosteronmangel betrifft jeden sechsten Mann über 50 Jahre, was eine erhebliche Belastung darstellt. Mit dem Kauf von NebidoTM können wir diese sinnvolle Behandlung nun für noch mehr Menschen weltweit verfügbar machen“, wird Gabriel Baertschi, CEO von Grünenthal, in einer Pressemitteilung des Unternehmens aus Aachen zitiert. Die Transaktion sei aus liquiden Mitteln und durch einen Kredit in Höhe von 200 Millionen Euro finanziert worden, heißt es dort weiter.

Nebido ist in über 80 Ländern zugelassen und wird dort erfolgreich vermarktet. Der Patentschutz besteht in der EU bis März 2024 und in den USA bis Mai 2027. Nebido ist die führende Marke zur Behandlung von Hypogonadismus bei Männern. Dabei besteht ein Defizit in der Hodenfunktion. Das führt zu Testosteronmangel und auch einer gestörten Spermienproduktion. Das Produkt wird in der Behandlung alle zehn bis 14 Wochen direkt vom Arzt verabreicht. Nebido habe ein solides Sicherheits- und Wirksamkeitsprofil gezeigt, das durch Langzeitdaten gestützt wird, heißt es in der Mitteilung weiter.