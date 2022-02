Krieg in der Ukraine : Große Herausforderung für 245 regionale Unternehmen

Aachen Im Jahr 2020 exportierten nordrhein-westfälische Firmen Waren im Wert von 3,2 Milliarden Euro nach Russland. Wie der eskalierte Konflikt in der Ukraine sich auch auf Unternehmen aus der Region auswirkt.

91 Unternehmen im Bezirk der IHK Aachen – in der Städteregion Aachen sowie in den Kreisen Düren, Euskirchen und Heinsberg – sind in der Ukraine aktiv. Das teilt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen am Freitag mit. Zu Firmen in Russland haben 154 Unternehmen aus der Region Geschäftsbeziehungen. Die meisten von ihnen exportieren, einige importieren Waren. Rund 40 davon betreiben in Russland eine Niederlassung oder Vertretung.