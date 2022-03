Umfrage der IHK Aachen : Gasversorgung macht der heimischen Wirtschaft Sorgen

1500 Grad, rund um die Uhr: Bliebe die Gasversorgung aus, wäre das bei Saint Gobain in Herzogenrath das Ende der Glaswanne – ein Millionenschaden. Foto: MHA/Beatrix Oprée

Aachen Was passiert, wenn Moskau tatsächlich den Gashahn zudreht? Einer aktuellen Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen zufolge rechnen immerhin 48 Prozent der Betriebe in der Region in einem solchen Fall mit Produktionsunterbrechungen.