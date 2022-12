Medienbericht : Galeria-Retter mit Interesse an Häusern in Aachen und Düren springt wohl ab

Galeria-Retter mit Interesse an Häusern in Aachen und Düren springt wohl ab

Aachen/Düren Unternehmer Markus Schön sollte der Retter für 47 Galeria-Filialen werden – offenbar auch für die Häuser in Aachen und Düren. Doch der hat laut einem Medienbericht sein Angebot nun zurückgezogen.

Der Warenhausriese kämpft – mal wieder – ums Überleben. Im Zuge des anstehenden Insolvenzverfahrens stehen etliche der rund 17.800 Arbeitsplätze bundesweit auf der Kippe, rund ein Drittel – etwa 40 bis 50 – der aktuell noch 131 Filialen in Deutschland sollen geschlossen werden. Nur „ein harter Kern“ werde übrig bleiben, hat Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz verkündet. Auch die Beschäftigten in Aachen bangen seitdem um ihren Arbeitsplatz.

Unternehmer Markus Schön, Vorstandsvorsitzender des Internethändlers buero.de, hatte sich nach der Ankündigung von Galeria als Retter vieler Warenhäuser in Szene gesetzt. „Wir wollen Galeria Kaufhof retten“, versprach Schön Anfang November und begründete sein Angebot so: „Wir glauben an die Zukunft dieser Traditionsmarke in Kombination mit unserer Online-Erfahrung und könnten dabei helfen, Tausende Arbeitsplätze zu erhalten!“ Sein Schwerpunkt: Niederlassungen in mittelgroßen Zentren, die übrigens auch einen neuen Namen bekommen sollen.