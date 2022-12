Medienberichte bestätigt : Galeria-Retter mit Interesse an Häusern in Aachen und Düren springt ab

Kurz vor Weihnachten scheint eine Übernahme der Galeria-Häuser in Aachen und Düren unklarer denn je. Foto: MHA/Gerald Eimer

Aachen/Düren Unternehmer Markus Schön sollte der Retter für 47 Galeria-Filialen werden – offenbar auch für die Häuser in Aachen und Düren. Doch der hat laut einem Medienbericht sein Angebot nun zurückgezogen.

Der Warenhausriese kämpft – mal wieder – ums Überleben. Im Zuge des anstehenden Insolvenzverfahrens stehen etliche der rund 17.800 Arbeitsplätze bundesweit auf der Kippe, rund ein Drittel – etwa 40 bis 50 – der aktuell noch 131 Filialen in Deutschland sollen geschlossen werden. Nur „ein harter Kern“ werde übrig bleiben, hat Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz verkündet. Auch die Beschäftigten in Aachen bangen seitdem um ihren Arbeitsplatz.

Unternehmer Markus Schön, Vorstandsvorsitzender des Internethändlers buero.de, hatte sich nach der Ankündigung von Galeria als Retter vieler Warenhäuser in Szene gesetzt. „Wir wollen Galeria Kaufhof retten“, versprach Schön Anfang November und begründete sein Angebot so: „Wir glauben an die Zukunft dieser Traditionsmarke in Kombination mit unserer Online-Erfahrung und könnten dabei helfen, Tausende Arbeitsplätze zu erhalten!“ Sein Schwerpunkt: Niederlassungen in mittelgroßen Zentren, die übrigens auch einen neuen Namen bekommen sollen.

Auf seiner Wunschliste stehen offenbar unter anderem Filialen in Aachen, Düren, Neuss, Leverkusen, Euskirchen und Paderborn. Auch von den hessischen Städten Bad Homburg und Fulda ist die Rede, vom niedersächsischen Goslar oder der Filiale in Wismar (Mecklenburg-Vorpommern), wo das Stammhaus des Galeria-Vorläufers Karstadt steht.

Doch die Hoffnung auf eine Übernahme des Internethändlers dürfte sich nun zerschlagen haben. Denn wie der „Kölner Stadtanzeiger“ berichtet, hat Schön der Redaktion am Donnerstagabend mitgeteilt, dass er sein Angebot zur Übernahme von 47 Filialen zurückgezogen hat. „Die Gerüchte über viel weitergehende Schließungen und die in diesem Zusammenhang in den letzten Tagen für uns deutlich gewordene Konfliktlage führen zu veränderten Rahmenbedingungen, die für uns nicht akzeptabel sind“, sagte der Vorstandsvorsitzende dem Stadtanzeiger.

„Wir haben unser Angebot für die 47 Filialen in der Tat zurückgezogen“, hat Schön auch der dpa gesagt und damit die Medienberichte bestätigt. „Die Gerüchte über viel weitergehende Schließungen und die in diesem Zusammenhang in den letzten Tagen für uns deutlich gewordene Konfliktlage führen zu veränderten Rahmenbedingungen, die für uns nicht akzeptabel sind“, teilte er mit. Das hätten die Gremien nach mehrstündigen Sitzungen entschieden.

Hintergrund: Einem internen Schreiben des Betriebsrats von Galeria zufolge, stehen nicht etwa 40 bis 50 Häuser vor dem Aus, sondern bis zu 90 der insgesamt 131 Filialen. Über das interne Schreiben hatte zuerst die „Lebensmittelzeitung“ berichtet. Neben den befürchteten Schließungen könnte es laut dem Schreiben auch zu einem Personalabbau von 30 Prozent in den verbleibenden Warenhäusern kommen. Im Laufe des Januars soll es Klarheit über die Zukunft der Warenhäuser geben.

Das Unternehmen sei derzeit in Gesprächen mit den Vermietern. Dabei gehe es neben der Miete selbst auch um weitere Fragen wie zum Beispiel eine mögliche Verkleinerung der Mietfläche, energetische Sanierungen oder Modernisierungs- und Baumaßnahmen. Ob ein Standort erhalten bleiben könne, werde auch stark von diesen Gesprächen abhängig sein. „Wir gehen davon aus, dass es im Laufe des Januars des kommenden Jahres Klarheit darüber geben wird“, sagte der Sprecher.

Der Galeria-Gesamtbetriebsratsvorsitzende Jürgen Ettl forderte ein neues Warenhaus-Konzept. „Es braucht eine Konzeption, die Kunden und Mitarbeiter mitnimmt“, sagte er. Das digitale und das stationäre Geschäft müssten eine homogene Einheit bilden, bei der der Mehrwert für alle ersichtlich sei. „Ich glaube, das Warenhaus hat eine Berechtigung.“

Trotz der schwierigen Lage liegt Galeria laut Ettl beim aktuellen Weihnachtsgeschäft über den Erwartungen. „Dafür ein Dank an die Kunden - und als Betriebsrat ein besonderer Dank an die Kolleginnen und Kollegen, die dies trotz großer Unsicherheit geleistet haben.“

(gei/nick/gwi)