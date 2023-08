Wer wird die alte Fahrer-Generation ersetzten? : Fahrermangel alarmiert die Politik

Die Lage ist brisant. Praktisch stündlich fallen S-Bahnen, Regionalzüge oder Busse aus, weil Fahrer oder Fahrerinnen zu Hause bleiben. Foto: dpa/Ina Fassbender

Düsseldorf In ganz NRW häufen sich Ausfälle und Verspätungen wegen fehlendem Personal in Bussen und Bahnen. Der VRR ist beunruhigt, Grüne und CDU im Landtag dringen auf ein Sofortprogramm. Die Landesregierung will nun handeln.

Weiterleiten Drucken Von Reinhard Kowalewskyund Sina Zehrfeld​

Wie geht es dem Nahverkehr? Würden wir den Vorstellungen von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) folgen, ist alles super: Dank Deutschlandticket für nur 49 Euro im Monat ist Mobilität so günstig wie nie, also vieles toll.

Hunderttausende NRW-Bürgerinnen und -Bürger wissen, dass die wahre Lage bei Bussen und Bahnen anders ist. In Essen, Köln, Niederkassel (bei Bonn) oder Remscheid wurden oder werden Straßenbahn- oder Buslinien gestrichen, um für den Rest des Netzes wenigstens eine gewisse Stabilität aufrecht zuhalten. Ein neues Busangebot in Haan bei Düsseldorf verzögert sich, weil die Rheinbahn das Konzept nicht ausarbeiten kann. Und nachdem DB Regio im Juli angekündigt hatte, dass es auf einer Reihe von Strecken Schwierigkeiten geben werde, wurde der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) deutlich. Öffentlich wurde ein „verlässliches Zugangebot bei DB Regio NRW“ verlangt. VRR-Vorstand José Luis Castrillo sagt, ihm sei bekannt, dass „einige Verkehrsunternehmen sowohl im kommunalen als auch im regionalen Bereich Fahrten ausfallen lassen“, damit der Restfahrplan dann wenigstens läuft.

Die Lage ist brisant. Praktisch stündlich fallen S-Bahnen, Regionalzüge oder Busse aus, weil Fahrer oder Fahrerinnen zu Hause bleiben. Nach Einschätzung von Fachleuten bräuchte das System des ÖPNV in NRW zehn bis 15 Prozent mehr Fahrer, um die Dienstpläne entspannt und sicher ausfüllen zu können, doch tatsächlich verschärft sich die Lage: Bei der Ruhrbahn in Essen waren zeitweise 17 Prozent der Fahrer krankgeschrieben, in Köln meldet KVB-Chefin Stefanie Haaks eine „unverändert stark erhöhte Krankenquote“ sowie viele Kündigungen, daher soll die interne Fahrschule die Kapazitäten hochfahren.

CDU und Grüne im Landtag dringen auf schnelles Gegensteuern der Politik: In einer gemeinsamen Beschlussvorlage fordern sie insbesondere, dass das vom Land unterstützte Lokführerprogramm „Pro Bahn NRW“ künftig auch hilft, Busfahrer auszubilden. Das Land solle alle Verkehrsbetriebe drängen, mehr Personal auszubilden. Es solle helfen, Quereinsteiger in den Beruf zu locken und es solle sich auf Bundesebene dafür einsetzen, potenzielle Fachkräfte auch im Ausland anzuwerben. Ina Besche-Krastl, Sprecherin für Schienenverkehr der Grünen-Fraktion, sagt: „Ausfallende Züge, verspätete Busse und fehlerhafte Kommunikation führen merklich zu einem Abbau der Qualität.“

Info 175 neue Lokführer bei DB Regio NRW Marktführer Die Bahntochter DB Regio NRW ist mit einem Marktanteil von 52,8 Prozent mit Abstand wichtigster Betreiber von S-Bahnen und Regionalzügen in NRW. Die Firma teilt mit, der Krankenstand sei „hoch“.Strategie Frederik Ley, Chef von DB Regio NRW, hat das Rekrutieren von Personal zur Chefsache gemacht, die Kapazitäten für Aus- und Weiterbildung wurden verdoppelt. Im 1. Halbjahr wurden 175 angehende Lokführer eingestellt, 85 Auszubildende beginnen im Oktober. Insgesamt hat DB Regio rund 1700 Triebwagenführerinnen und -führer.

Schnelles Handeln sei nun dringend nötig: „Um ausreichendes Fachpersonal zu rekrutieren, wollen wir in NRW sowohl unter dem Dach der Fachkräfteoffensive NRW als auch über das branchenspezifische Landesprogramm ‚Fokus Bahn‘ Nachwuchskräfte gewinnen.“

Noch deutlicher formuliert Oliver Krauß, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, die Strategie: „Die besten Ticketangebote helfen nicht weiter, wenn der Bus oder die Bahn nicht fährt. Wenn wir das Problem des Fachkräftemangels im öffentlichen Nahverkehr nicht entschieden angehen, wird die Mobilitätswende mit einem zuverlässigen und sicheren ÖPNV nicht gelingen.“ Er ergänzte: „Nur attraktive und unbürokratische Rahmenbedingungen können dafür sorgen, dass wir das notwendige Personal aus dem In- und Ausland gewinnen können.“ Der öffentliche Dienst sei ein sicherer Arbeitgeber.

Bei NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer von den Grünen rennt die Initiative der zwei Regierungsparteien offene Türen ein: Schon sein Amtsvorvorgänger Hendrik Wüst (CDU, jetzt Ministerpräsident) hatte sich dafür eingesetzt, dass das Land die Ausbildung von Lokführern fördert. Jetzt will Krischer einige Millionen Euro zusätzlich in vergleichbare Aktivitäten stecken, wie unsere Redaktion erfuhr.

Die schlimmste Personalnot droht noch. „Über ein Drittel der Leute muss durch die Altersabgänge in den nächsten Jahren ersetzt werden“, warnt Volker Wente, Geschäftsführer des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen NRW. Zur Initiative von CDU und Grünen sagte er: „Wir sind sehr dankbar, wenn auch von politischer Seite Initiativen ergriffen werden, das Berufsfeld attraktiver zu machen für Leute, die von allein gar nicht daran gedacht hätten.“ Er ergänzt, auf dem Land sei der Personalmangel nicht ganz so groß: „Da sind Unternehmen kleiner und haben stärkere Mitarbeiterbindung.“