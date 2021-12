Ersatzversorgung : EWV übernimmt Belieferung von Gas.de-Kunden

Stolberg Der Energieversorger Gas.de kann seine Kunden nicht mehr mit Gas versorgen. Stattdessen beliefert die EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH nun die Kunden in der Region.

Mit Wirkung zum 3. Dezember, 6 Uhr, hatte der zuständige Übertragungsnetzbetreiber Trading Hub Europe (THE) die Bilanzkreisverträge mit Gas.de gekündigt. „Aufgrund der historisch einmaligen Preisentwicklung im Erdgasmarkt sahen wir uns zu unserem ausdrücklichen Bedauern gezwungen, alle Erdgaslieferverträge mit Ablauf des 02.12.2021 zu beenden“, begründet der Discounter auf seiner Internetseite den Vorgang.

Die rund 2900 gas.de-Kunden in der Region werden weiterhin mit Gas beliefert, und zwar von der EWV. Das teilte der Anbieter am Freitag mit. „Niemand wird ohne Strom oder Gas dastehen. Die betroffenen Kunden werden in unserer Grund- und Ersatzversorgung aufgefangen und sicher mit Energie beliefert. Das passiert automatisch“, erläuterte Stefan Ludwig, Abteilungsleiter Verkauf bei der EWV.