„Nightjet“ hält auch in Aachen : EU-Botschafter nennt Nachtzugverbindung Wien-Brüssel ausbaufähig

Brüssel Als gut, „aber ausbaufähig“ hat EU-Botschafter Martin Selmayr die neue Nachtzugverbindung von seinem Dienstort Wien nach Brüssel bewertet, die auch in Aachen hält.

Er habe „gut geschlafen“ und ein „gutes Frühstück“ bekommen, twitterte der Ständige Vertreter der EU-Kommission in Wien gegen Ende der Premierenfahrt am Montag. Der Zug kam planmäßig um kurz vor elf Uhr auf Gleis 6 in Bruxelles-Midi an, wie der belgische Sender RTBF berichtete.