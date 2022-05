Gründungsstandort Aachen : Erste Start-Up-Week mit Austausch und Informationen

Treffpunkt Digital Church an der Jülicher Straße in Aachen: Die Startup Week Aachen wird erstmalig angeboten. Foto: Ralf Roeger

Aachen Neues Angebot für alle Startup-Interessierten: Die Startup Week Aachen steht Mitte Mai erstmalig auf dem Programm. Mittendrin: die ATEC.

Der offizielle Kick-off gemeinsamen Startup-Frühstück zum Networken findet am 16. Mai in der Digital Church, Jülicher Straße in Aachen, statt. Das große Event-Highlight der Startup Week ist die ATEC (Aachen Technology and Entrepreneurship Congress) – die größte Konferenz für Innovation und Entrepreneurship in der Region.