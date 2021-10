Aachener IT-Unternehmen : Elsa-Insolvenzverfahren endet nach fast 20 Jahren

Aachen Vor fast 20 Jahren ging in Aachen das IT-Vorzeigeunternehmen Elsa AG pleite. Das Insolvenzverfahren läuft bis heute, nun geht es zu Ende. Viel zu verteilen gibt es nicht.

Georg bekundet, während des Insolvenzverfahrens knapp zwölf Millionen Euro „aktiviert“ zu haben. So wurden beispielsweise 2003 die Namensrechte nach Taiwan verkauft, wo es auch heute noch die „Elsa Technologies“ gibt. Letzte Teile des Firmengeländes in der Aachener Soers wurden noch vor wenigen Jahren veräußert. Aufgrund von gesetzlich festgelegten „Absonderungsrechten“ – dazu gehören beispielsweise Pfandrechte – ist der größte Teil dieses Geldes bereits vorab verteilt, insbesondere an Banken. Für alle anderen Gläubiger zusammen – darunter auch die zu besten Zeiten rund 600 Beschäftigte zählende Belegschaft – bleiben noch rund zwei Millionen Euro, also etwas mehr als zwei Prozent der Schuldensumme.