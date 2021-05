RWTH-Forschung : Eine Technik, die CO2 einfach aus der Atmosphäre saugt

Aachen Es gibt Anlagen, mit denen kann CO2 einfach aus der Luft gesaugt werden. Ist das die Lösung im Kampf gegen den Klimawandel? Eine Aachener Forscherin kennt die Technologie und erklärt, warum es so einfach nicht ist.

Der flämische Naturforscher Johan Baptista van Helmont entdeckte Anfang des 17. Jahrhunderts nur knapp 100 Kilometer von Aachen entfernt das Gas Kohlenstoffdioxid (CO 2 ). Damals lag der Anteil in der Erdatmosphäre bei weniger als 280 Teilen CO 2 pro Million (ppm) Teilen Luft. Durch die Verbrennung fossiler Energieträger ist dieser auf aktuell rund 415 Teile pro Million Teile Luft gestiegen.

„Ohne negative Emissionen wird es wahrscheinlich nicht gelingen, unter der 1,5-Grad-Grenze zu bleiben“, sagt Deutz. „Zum einen haben wir einfach zu viel Erdgas, Erdöl und Kohle verbrannt. Das CO 2 müssen wir jetzt mit großtechnischem Einsatz wieder aus der Atmosphäre holen. Zum anderen werden wir unvermeidbare Emissionen zum Beispiel aus der Landwirtschaft kompensieren müssen, um zukünftig CO 2 -neutral zu werden.“

Technik gibt es schon seit 20 Jahren