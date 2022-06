AC2-Wettbewerbe : Ein Preis für sichere, effiziente und nachhaltige Batterien

Aachen Accure Battery Intelligence hat eine Cloud-Plattform entwickelt, auf der die Daten von Batteriezellen ausgewertet werden. Dafür wurde das Unternehmen jetzt mit dem Innovationspreis der Region Aachen ausgezeichnet.

Es ist eine zukunftsweisende Innovation, die am Donnerstagabend zu Recht im Rampenlicht stand: Im Krönungssaal des Aachener Rathauses wurde die Accure Battery Intelligence GmbH mit dem „AC 2 -Innovationspreis Region Aachen 2022“ ausgezeichnet. Das Aachener Start-up hat eine Cloud-Plattform entwickelt, die es Unternehmen ermöglicht, die Sicherheit, Leistung und Nachhaltigkeit von Batteriespeichern erheblich zu verbessern. Durch prädiktive Diagnostik können so beispielsweise Batteriebrände oder frühzeitige Alterung verhindert werden.

„Die Innovation erfordert keine Produktmodifikation seitens der Batteriehersteller und kann dadurch schnell implementiert werden“, erklärte Georg Angenendt, einer der drei Geschäftsführer der Accure Battery Intelligence. Bereits jetzt verwaltet das erst 2020 gegründete Unternehmen über 1100 Megawattstunden an Batteriespeichern für Kunden wie Eon, EnBW oder den Weltmarktführer in elektrischer Schifffahrt Corvus Energy.

Nach zwei erfolgreichen Finanzierungsrunden mit europäischen und US-amerikanischen Investoren plant das Spin-Off der RWTH Aachen University noch in diesem Jahr den Sprung über den großen Teich. „Wir möchten uns als der Player etablieren, der Batterien sicherer und nachhaltiger machen kann“, so Angenendt. Der Innovationspreis sei dabei eine gute Unterstützung für die Mission, „von Aachen aus die Welt ein Stück besser zu machen“. Der Preis wird von der Stadt Aachen, der Städteregion Aachen und den Kreisen Düren , Euskirchen und Heinsberg ausgelobt. Die Koordination des gesamten Prozesses erfolgt durch Agit.

Im Rahmen der AC 2 -Preisverleihung, moderiert von Annika Kasties, Redakteurin beim Medienhaus Aachen, wurden auch die Gewinner von „AC 2 – der Gründungswettbewerb“ und „AC 2 – die Wachstumsinitiative“ vor über 300 geladenen Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik gekürt. „Die Geschäftsideen sind auch in diesem Jahr durch die Herausforderungen Klimawandel, Digitalisierung und Corona-Pandemie geprägt“, sagte Christian Laudenberg, Geschäftsführer der Gründerregion Aachen , in der Talk-Runde mit Agit-Geschäftsführer Sven Pennings. Mutiges Unternehmertum zeigte jedenfalls der diesjährige Sieger der Wachstumsinitiative: Das Sternerestaurant Troyka aus Erkelenz entwickelte während des Corona-Lockdowns ein besonderes Lieferkonzept. Gäste konnten verschiedene Formen der Speisen online vorbestellen oder liefern lassen – damit war Troyka das bundesweit erste Sternerestaurant, das Gourmet-Menüs lieferte. Durch die andauernden Lockdowns baute Troyka das Online-Angebot aus, versendete Kochboxen und veranstaltete Online-Kochkurse mit bis zu 250 Teilnehmern gleichzeitig. Die Wachstumsidee des Dreiergespanns Ronny Schreiber, Alexander Wulf und Marcel Kokot wurde mit der Siegerprämie von 5000 Euro honoriert: „Das ist nicht nur ein Riesenerfolg für uns, sondern für die ganze Branche.“

Der zweite Platz (2500 Euro) ging an die INperfektion GmbH aus Wegberg. Ihre Wachstumsidee ist die Entwicklung der Self-Service-Bag (SSB)-Box: Die Box ist ein bis zu 40 Fuß großer Container mit eingebauter Automatisierungslösung zur Lagerung, dem Greifen und der Entnahme von Waren. „Die SSB-Box kann beispielsweise als Selbstbedienungsterminal für das Abholen von Lebensmitteln eingesetzt werden“, so Geschäftsführer Ralf Aldenhoven. Der Prototyp soll Ende Juli fertig sein und auf den Markt gebracht werden. Den dritten Platz (1000 Euro) sicherte sich Petra Müller mit ihrem Mainstreet Vintage Shop in Kohlscheid. Die leidenschaftliche Unternehmerin möchte ihren Einzelhandel vergrößern und ihn in prominenter Stelle in der Aachener Innenstadt unterbringen. Dort soll dann die Zeit der 50er Jahre wieder aufleben – sobald sich ein passendes Ladenlokal findet.