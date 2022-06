ÖPNV : Durchmischte Pfingstbilanz nach Start des 9-Euro-Tickets

Lage an den Pfingsttagen

Der Samstag wurde zur ersten großen Belastungsprobe der „Neun-Euro-Ticket-Ära“ für die Deutsche Bahn und so manche Großstadt. Bei bestem Ausflugswetter zog es zahlreiche Menschen etwa an den Rhein und in die Einkaufsmeilen von Düsseldorf und Köln. Der Ansturm machte sich am Samstagnachmittag bemerkbar: Besonders auf der ohnehin ausgelasteten Strecke durch das Ruhrgebiet über Düsseldorf nach Köln kam es zu Verspätungen und stark überfüllte Züge. Teilweise entstanden aufgrund von Verspätungen Lücken von bis zu zwei Stunden in der Taktung der Regionalzüge, vor allem der Regionalexpress 1 von Hamm nach Aachen war betroffen. Aber auch Fahrten der RE4 (Aachen-Dortmund) und RE9 (Aachen-Siegen) fielen aus oder kamen mit Verspätungen von bis zu einer Stunde am Ziel an. Eine Fahrradmitnahme gestaltete sich in den Stoßzeiten auf den Hauptstrecken nahezu unmöglich. „Ich muss zwar eigentlich mit dem RE1 nach Stolberg, nehme aber jetzt den RE4 (über Mönchengladbach, d. Red.) nach Aachen, um irgendeine Chance zu haben, mein Rad nach Hause zu bekommen“, stellte ein Fahrgast am Düsseldorfer Hauptbahnhof genervt fest. Besonders die Kommunikation der Deutschen Bahn zu Verspätungen, Ausfällen und Gleiswechseln sorgte für Frust. „Hier hat niemand mehr einen Durchblick“, ärgerte sich eine andere Passagierin im Düsseldorfer Hauptbahnhof am Samstag, die das Neun-Euro-Ticket testen wollte und nach Möglichkeiten suchte, zurück in den Dürener Raum zu kommen. „Vorerst lasse ich von der Bahn erstmal die Finger.“