Teil-Übernahme von Abellio-Verkehr : Dürener Bahnunternehmen verdoppelt Mitarbeiterzahl

Das Eisenbahnunternehmen Abellio wird in NRW Ende Januar aufgeben. Foto: dpa/Marius Becker

Update Essen Nach der Aufgabe des Bahnunternehmens Abellio in NRW übernehmen drei Unternehmen die Regional- und S-Bahnlinien. Ein Anbieter kommt aus Düren.

Nach dem Ausscheiden des Bahnunternehmens Abellio in Nordrhein-Westfalen Ende Januar übernehmen DB Regio, National Express und das Dürener Unternehmen Vias die Regional- und S-Bahn-Linien. Das hat der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) laut Informationen aus Teilnehmerkreisen am Donnerstag in Essen beschlossen.