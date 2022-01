Sieben weitere Märkte schließen : Doch noch Hoffnung für die Real-Filiale in Imgenbroich?

Der Monschauer Real-Markt steht nicht mehr auf der Liste der Supermärkte, die geschlossen werden (Archivbild). Foto: Jürgen Lange

Düsseldorf/Monschau Die SB-Warenhaukette Real will in den nächsten Monaten sieben weitere Filialen schließen. Für drei Filialen gibt es hingegen wieder Hoffnung – auch für die in Imgenbroich.