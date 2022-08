Fachkräftemangel : Die größten Lücken gibt es in typischen Frauen- und Männerberufen

Interview Aachen Über alle Berufe hinweg fehlen in Deutschland derzeit fast 540.000 Fachkräfte – Tendenz steigend. Eine Expertin erklärt, welche Rolle Geschlechterklischees dabei spielen.

Hickmann : Zuletzt waren die Fachkräfteengpässe in der Sozialarbeit und Sozialpädagogik sowie der Kinderbetreuung am größten. Zudem fehlen besonders viele Fachkräfte in der Alten- und Krankenpflege, Physiotherapie, Informatik sowie im Handwerk. Auch bei den Berufskraftfahrern gibt es nach vorübergehendem Corona-Tief wieder große Mängel.

Hickmann: Die Geschlechtersegregation in diesen Berufen hat per se erst mal nicht viel mit dem Fachkräftemangel zu tun beziehungsweise diesen nicht mit verursacht. Es ist viel mehr so, dass diese Klischees eventuell Jugendliche davon abhalten, in gewisse Berufe zu gehen, in denen Engpässe herrschen, obwohl sich hier gute Beschäftigungschancen bieten und das nur, weil der Beruf als unpassend für das eigene Geschlecht empfunden wird. Es werden also gegebenenfalls Chancen verpasst, dem vorhandenen Mangel entgegenzusteuern. Zusätzlich halten diese Klischees Jugendliche vielleicht auch davon ab, ihren Traumberuf zu finden, weil einige Berufe gar nicht in Erwägung gezogen werden. Selbstverständlich heißt das nicht, dass alle Bauelektriker jetzt Krankenpfleger werden sollten und andersrum, dann wäre ja nichts gewonnen.