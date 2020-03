Kathrin Halcour im Kurzinterview : Die Euregio Wirtschaftsschau findet wie geplant statt

Aachen Die 34. Euregio Wirtschaftsschau auf dem CHIO-Gelände in Aachen wird trotz der Ausbreitung der Corona-Infektionen wie geplant stattfinden, das bestätigte uns Kathrin Halcour, Geschäftsführerin der Medienhaus Aachen Event GmbH. Rund 250 Aussteller zeigen eine Mischung aus Marktplatz und Spaßpark.

Frau Halcour, immer mehr Veranstaltungen werden wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt. Gibt es entsprechende Überlegungen auch für die 34. Euregio Wirtschaftsschau , die vom 13. bis 22. März auf dem CHIO-Gelände in Aachen stattfinden soll?

Kathrin Halcour: Wir stehen in engem Kontakt mit den entsprechenden Behörden der Stadt sowie der Städteregion Aachen, die gegenwärtig noch keinen Anlass sehen, die Durchführung der Messe einzuschränken. Am Dienstagmorgen haben wir mit Vertretern des Krisenstabs zusammengesessen, um die Lage zu bewerten. Derzeit gibt es keinen Grund, Veranstaltungen abzusagen. Das gilt für unsere Messe genauso wie für kulturelle Ereignisse. Im Gegenteil: Man ist seitens der Stadt eher froh, dass wir die Euregio Wirtschaftsschau stattfinden lassen wollen. Natürlich steht die Sicherheit und Gesundheit der Besucherinnen und Besucher sowie der Ausstellerinnen und Aussteller an erster Stelle. Deshalb bewerten wir die Lage gemeinsam mit dem Krisenstab kontinuierlich neu. Solange die Experten die Notwendigkeit einer Absage nicht sehen, tun wir dies ebenfalls nicht.