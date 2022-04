Schweizer Schokoladenhersteller : Der neue Lindt-Chef kommt aus Aachen

Aachen Wechsel an der Spitze von Lindt & Sprüngli: Adalbert Lechner, Deutschlandchef des Schweizer Schokoladenherstellers, übernimmt Ende des Jahres die Gesamtführung des Konzerns.

Der Österreicher Adalbert Lechner, der seit 1997 von Aachen aus das Deutschlandgeschäft von Lindt & Sprüngli steuert und zudem die Aktivitäten in Skandinavien und Osteuropa sowie den Bereich Global Retail verantwortet, übernimmt Ende des Jahres die Gesamtführung des Konzerns. Er folgt damit auf Dieter Weisskopf, der in den Ruhestand geht und in den Verwaltungsrat wechseln soll.

„Dieter Weisskopf übergibt mir das Unternehmen in einer exzellenten Verfassung und die Erwartungen an die künftige Entwicklung sind hoch. Diese Herausforderung nehme ich gerne an, kann ich mich doch auf ein hervorragendes Führungsteam stützen“, wird Lechner in einer Mitteilung des Unternehmens zitiert. Unter Lechners Führung entwickelte sich Lindt Deutschland nach Angaben des Unternehmens zur größten Firma unter dem Dach des Goldhasen-Herstellers.