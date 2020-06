Kostenpflichtiger Inhalt: „Revierbahn“ wieder im Spiel : Der Kohleausstieg ist auf der Zielgeraden

Der Vertrag zwischen dem Bund und den Braunkohle-Unternehmen über den Kohleausstieg soll den Erhalt des umkämpften Hambacher Forsts in Nordrhein-Westfalen sichern. Foto: dpa/Henning Kaiser

Düren/Berlin Die Verträge mit den Braunkohle-Betreibern liegen auf dem Tisch. In der nächsten Woche soll das passende Gesetz folgen. Auch zum Thema Strukturstärkung wurde beraten. Hier hat es die „Revierbahn“ in letzter Minute wieder in die Pläne geschafft.