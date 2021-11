Vollversammlung in Wegberg : Das Handwerk fühlt sich ausgebremst

Wegberg Bei der Herbst-Vollversammlung der Handwerkskammer Aachen schickte Präsident Marco Herwartz mahnende Worte in Richtung Poltik. Das Handwerk fühle sich ausgebremst.

Ganz vorne im Forderungskatalog des Handwerks steht die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung. „Nicht alle Schulabgänger sind an der Hoch­schule richtig aufgehoben“, sagte Herwartz. „Das zeigt die wachsende Zahl an Studienabbrechern. Viele von ihnen kommen nach wenigen Semestern ernüchtert in eine Ausbildung, weil sie gemerkt haben, dass sie lieber anpacken, bauen, gestalten und schaffen statt studieren und in praktischen Tätigkeiten ihre Talente liegen.“