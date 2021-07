Urteil gegen Börsenmakler und Privatbank : „Cum-Ex“-Geschäfte sind laut Bundesgerichtshof illegal

Karlsruhe Zwei Ex-Börsenhändler aus London hatten ein erstes Urteil angefochten. Der Bundesgerichtshof macht nun klar: Die „Cum-Ex“-Aktiengeschäfte zulasten der Steuerkasse sind illegal. Eine Privatbank muss zahlen.

Das bundesweit erste Strafurteil wegen „Cum-Ex“-Aktiengeschäften zulasten der Steuerkasse ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verwarf am Mittwoch die Revisionen der beiden angeklagten Ex-Börsenhändler aus London sowie der Staatsanwaltschaft.

Die Verteidiger des wegen Beihilfe verurteilten Mannes wollten in Karlsruhe erreichen, dass das Urteil aufgehoben wird. Bei dem anderen Mann geht es ausschließlich um die angeordnete Einziehung. Außerdem bestätigten die Richterinnen und Richter, dass von der in den Skandal verwickelten Privatbank M.M. Warburg ein dreistelliger Millionenbetrag einzuziehen ist. (Az. 1 StR 519/20). Hier hatte das Landgericht die Einziehung von rund 176 Millionen Euro angeordnet, dagegen wehrt sich die Bank mit ihrer Revision. Sie sah sich zu Unrecht belangt: Die Angeklagten hätten auf eigene Rechnung gehandelt.

Außerdem seien die Ansprüche aus einem Teil der Geschäfte zwischen 2007 und 2009 steuerrechtlich verjährt. Der BGH entschied, dass eine Einziehung der Gewinne aus den hier verhandelten Geschäften zwischen 2007 und 2011 nicht wegen Verjährung ausgeschlossen ist. Das habe der Gesetzgeber durch einen im Dezember 2020 neu eingeführten Passus im Strafgesetzbuch klargestellt. Die Bundesanwaltschaft, die am BGH anstelle der ursprünglich anklagenden Staatsanwaltschaft auftrat, ging davon aus, dass das Geschäftsmodell von „Cum-Ex“ auf einem arbeitsteiligen Agieren einer Vielzahl von Marktteilnehmern beruhte. An der Steuerhinterziehung seien sie alle in strafrechtlich relevanter Weise beteiligt gewesen.