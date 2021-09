NRW und Region : Insolvenz trifft verstärkt größere Firmen

In der Region stellten 686 Menschen einen Antrag auf Privatinsolvenz (Symbolbild). Foto: dpa/Alexander Heinl

Interaktiv Aachen/Düsseldorf Im ersten Halbjahr 2021 haben in NRW angesichts der Corona-Krise verstärkt größere Firmen Insolvenz angemeldet. Aber auch Privatinsolvenzen haben sprunghaft zugenommen – so auch in der Region.