Lage bleibt trotzdem brenzlig : Conti fängt sich etwas

Das Logo der Continental AG ist an einem Bauzaun an der Baustelle für die neue Continental-Firmenzentrale zu sehen. Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Hannover Der Frühling war heftig, seit dem Sommer mehren sich die Hoffnungszeichen. Neue Aufträge sowie ein Aufwärtstrend in China und Nordamerika lassen den Autozulieferer Continental zuversichtlicher werden. Insgesamt aber bleibt die Lage brenzlig.

Nach dem Coronavirus-Einbruch im Frühjahr läuft das Geschäft bei Continental wieder besser - doch der teure Konzernumbau und die trüben Aussichten für die weltweite Autoproduktion halten den Zulieferer weiter unter Druck. Wie der Dax-Konzern am Mittwoch mitteilte, lag der Nettoverlust im dritten Quartal bei knapp 720 Millionen Euro. Das ist nur eine leichte Verbesserung gegenüber dem zweiten Jahresviertel, als unterm Strich ein Minus von 741 Millionen Euro in der Bilanz gestanden hatte. Im laufenden Betrieb meldete Continental hingegen eine klare Entspannung: Der Fehlbetrag vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten von 634 Millionen Euro wurde zuletzt in einen bereinigten Gewinn von 832 Millionen Euro gedreht.