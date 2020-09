Kostenpflichtiger Inhalt: Continental : Am Kaiserplatz werden Tausende Tacheles reden

Schilder von der Mahnwache vor dem Aachener Continental-Werk. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Tausende werden am Samstag am Kaiserplatz in Aachen erwartet. Tausende, die gegen die geplante Schließung des Continental-Reifenwerks demonstrieren. Dazu werden Hauptverkehrsadern zeitweise lahmgelegt sein.