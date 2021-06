Zukunftspläne : Bereitet sich e.Go auf einen Börsengang vor?

Neues e.Go-Modell, das ab Juli gebaut werden soll. Doch was ist mit den bereits gekauften und bezahlten e.Go-Fahrzeugen, auf die die Kunden bis heute warten? Foto: Next.e.GO Mobile SE

Aachen Der finanziell angeschlagene Aachener E-Mobil-Hersteller verkündet erste Pläne für die Zukunft. Doch für Kunden, die immer noch auf ihr Auto warten, bleiben Fragen offen.

Der Aachener E-Mobil-Hersteller e.Go will ab Juli ein neues Sondermodell produzieren. Das erklärte das Unternehmen am Donnerstag in einer Mitteilung. Die ersten Modelle des e.Go Life Next seien diese Woche bereits verkauft worden. Und die Auslieferung der ersten Fahrzeuge „ist in diesem Sommer geplant“, hieß es weiter. „Die Markteinführung des e.Go Life Next ist ein unvergesslicher Meilenstein für uns“, sagte Unternehmenschef Ali Vezvaei laut Mitteilung.

Das Unternehmen machte allerdings keine Angaben zur Produktion anderer Modelle. Nach wie vor warten zahlreiche Kunden auch aus der Region Aachen, Düren, Heinsberg auf die Auslieferung von e.Go-Fahrzeugen, die bereits zwischen 2017 und 2020 bestellt und zumindest teilweise schon bezahlt oder angezahlt worden waren. Eine entsprechende Anfrage unserer Zeitung ließ e.Go am Donnerstag zunächst unbeantwortet.

Zudem teilte der E-Mobil-Hersteller mit, dass e.Go damit begonnen habe, „den Prozess einer möglichen Börsentransaktion zu prüfen“. Möglicherweise ist damit gemeint, dass e.Go einen Börsengang plant. Das würde Gerüchte bestätigen, die bereits kurz nach Abschluss des Insolvenzverfahrens vergangenen Sommer auf dem Aachener Campus die Runde machten.

In letzter Sekunde war es Unternehmensgründer Günther Schuh Ende August 2020 gelungen, dem Insolvenzgericht einen Investor zu präsentieren, die niederländische nd-Gruppe des in Stolberg aufgewachsenen Nordmazedoniers Nazif Destani. Destani kaufte den damaligen e.Go-Aktionären zu einem bislang nicht öffentlich gewordenen Preis deutlich mehr als 50 Prozent der Unternehmensanteile ab. Mit Destanis Geld sollte e.Go bis zum Sommer 2021 überlebensfähig bleiben. Ende Februar 2021 dann war es Schuh gelungen, eine weitere Investorengruppe um den Schauspieler Edward Norton für e.Go zu gewinnen, die 30 Millionen Euro investierte. Aber auch mit diesem Geld gelang es bislang nicht, die Produktion von Fahrzeugen wieder aufzunehmen, die seit März 2020 ruht.

Vergangene Woche nun wurde bekannt, dass Schuh zunächst aus dem Verwaltungsrat wieder ins operative Geschäft bei e.Go gewechselt war und wenige Wochen darauf aus seinem Unternehmen ausschied. Zu den tatsächlichen Gründen seines Ausscheidens äußerte Schuh sich bislang nicht. Er wolle sich wieder auf seinen eigentlichen Beruf als Professor an der RWTH Aachen konzentrieren, hatte es vergangene Woche lediglich geheißen. Auch zum Verbleib des Digitalisierungsexperten Ulrich Hermann, der im September 2020 als Vorstandsvorsitzender geholt worden, danach aber nur selten in Aachen gesehen worden war, machte e.Go keine Angaben.

Günther Schuhs Privatvermögen

Wie viele e.Go-Anteile Schuh, der eigenen Angaben zufolge etwa 20 Millionen Euro aus seinem Privatvermögen in sein Unternehmen investiert hatte, noch besitzt, ist nicht bekannt. Ein Großteil von Schuhs Privatvermögen dürfte aus dem Verkauf eines weiteren E-Mobil-Herstellers stammen, der Streetscooter GmbH, die Schuh mitgegründet und 2014 an die Deutsche Post AG verkauft hatte.

Sollte e.Go nun tatsächlich einen Börsengang planen, würde sich das finanzielle Engagement von Nazif Destani erklären, der bis zu seinem Einstieg bei e.Go keinerlei Erfahrungen als Automobilproduzent gesammelt hatte. Seine nd-Gruppe ist eine Beteiligungsgesellschaft, die für ihre Investoren Rendite bringen soll. Da viele GreenTech-Unternehmen, die in klimafreundliche Zukunftstechnologien investieren, an der Börse noch nie so hoch bewertet waren wie in diesen Tagen, wäre der Zeitpunkt für einen Börsengang von e.Go möglicherweise gut gewählt – trotz aller finanziellen Probleme und trotz der Tatsache, dass e.Go seit seinem Bestehen kaum mehr als 1000 Fahrzeuge verkauft hat.