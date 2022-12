Neue EU-Vorgabe geplant : Bedrohung für Aachener Printen und andere Spezialitäten

Er kritisiert die neue EU-Regelung, die viel Bürokratie bedeute: Hermann Bühlbecker von Lambertz. Foto: Lambertz

Brüssel Lebensmittelunternehmer schlagen Alarm wegen neuer EU-Regeln für nach EU-Recht besonders geschützte Spezialitäten wie Aachener Printen und Düsseldorfer Senf. Sie rechnen mit massiven Problemen

Von Gregor Mayntz

Essen aus der Region knüpft nicht nur an alte Traditionen und unnötige Transporte in Zeiten des Klimawandels an, es zeugt auch von spezifischer Qualität. Deshalb hat die EU allein in Deutschland 186 Lebensmittelprodukte unter besonderen Schutz gestellt. Anhand der Liste von Glückstädter Matjes bis Rheinischem Rübenkraut, von Aachener Printen bis Dresdner Christstollen lässt sich eine Genussreise von Nord nach Süd, von West nach Ost quer durch die Geografie gestalten. Und Verbraucher wissen: Die Gütesiegel der EU garantieren den geschätzten Geschmack und erschweren Billigkopien. Doch eine geplante Novelle lässt bei vielen Herstellern nun die Alarmglocken läuten.

Nach dem derzeit beratenen Entwurf für die Revision der Lebensmittel-Informationsverordnung müssen die Hersteller künftig die Herkunft für alle Lebensmittel und deren Inhaltsstoffe angeben, damit die Verbraucher genau erkennen können, woher die einzelnen Zutaten stammen. Zugleich will die EU damit die Nachhaltigkeit regionaler Lebensmittelherstellung stärken. „Vollkommen praxisfern“, schimpfte Bastian Fassin, Vorsitzender des Bundesverbandes der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI), jetzt bei einem Informations-Termin in Brüssel.

Am Beispiel seines Katjes-Werkes in Emmerich schilderte er die Anlieferung der Rohwaren in Lkw mal aus Deutschland, mal aus den verschiedenen Nachbarländern. Wäre die neue Bestimmung bereits in Kraft, müsste er nicht nur für jede Lieferung ein eigenes Silo je nach Land bauen, sondern auch genau festhalten, aus welchem Silo welche Süßigkeit entsteht, um dann eine entsprechende Vielzahl von Verpackungen für die jeweilige Produktion vorhalten.

Paolo de Castro, ehemals italienischer Landwirtschaftsminister und nun als EU-Abgeordneter Chefverhandler der Novelle, versuchte in Brüssel die Wogen zu glätten. Bei den regionalen Spezialitäten gehe es nicht um sämtliche Inhaltsstoffe, sondern um die jeweilige Hauptzutat, die über 50 Prozent des Inhaltes ausmache und für sie charakteristisch sei. Aber auch das ist aus Sicht von Niederegger-Chef Holger Strait problematisch. Im Lübecker Marzipan gehe es um Mandeln, die erkennbar nicht aus Lübeck kämen, sondern nach besonderen Qualitätstests aus Südeuropa bezogen würden. Und zwar - je nach Ernte - mal aus dem einen, mal aus dem anderen Land. Auch in Kalifornien gebe es vielversprechende neue Anbauten. Die Flexibilität sei nötig, um eine gleichbleibende Qualität des Produktes sicherzustellen. Das Ansinnen, damit die Nachhaltigkeit zu stärken, stellte Strait in Frage: „Wir produzieren in siebter Generation seit über 215 Jahren, das hat wohl etwas mit Nachhaltigkeit zu tun“, unterstrich der Marzipan-Spezialhersteller in Brüssel.

Auch Hermann Bühlbecker, Alleingesellschafter der Lambertz-Gruppe, sieht die Betriebe durch die EU-Novelle vor „unlösbare logistische wie kontrolltechnische Herausforderungen gestellt“. Seine Unternehmensgruppe, die Aachener Printen, Nürnberger Lebkuchen und Dresdner Christstollen herstelle, würde in ihrer Versorgungssicherheit, in ihren Prozessabläufen und in ihrer Flexibilität „dramatisch eingeschränkt“, warnt Bühlbecker. „In der derzeit sowieso schon sehr schwierigen Situation sind wir froh, wenn wir überhaupt genügend Rohstoffe und Verpackungsmaterial zur Verfügung haben, um vernünftig produzieren zu können“, sagt Bühlbecker unserer Redaktion.

Mit den massiven neuen Anforderungen der EU-Novelle drohten weitere bürokratische und finanzielle Belastungen, die in der Praxis nicht oder nur mit enormem Aufwand geleistet werden könnten. „Damit kämen im Rohstoff- und Verpackungsbereich der sowieso schon von exorbitanten Preissteigerungen geprägt und für diese Unternehmen von existenzieller Bedeutung ist, weitere Aufwendungen und Kosten hinzu, die die angespannte Gesamtsituation zusätzlich noch deutlich verschärfen würden“, so der Produzent von Printen, Lebkuchen und Stollen.

Regeln Wie die EU regionale Spezialitäten schützt Geschützte geografische Ursprungsbezeichnung (g.U.) belegt, dass Erzeugung, Verarbeitung und Zubereitung in einem bestimmten Gebiet und nach typischen regionalen Merkmalen erfolgen (etwa: Allgäuer Bergkäse).



Geschützte geografische Angabe (g.g.A.) stellt eine Verbindung eines Lebensmittels mit einem Herkunftsgebiet dar. Mindestens ein Produktionsschritt (Erzeugung, Verarbeitung oder Zubereitung) muss in dem Gebiet erfolgen (etwa: Schwäbische Spätzle). Garantiert traditionelle Spezialität (g.t.S.) bezieht sich nicht auf eine Region, sondern auf eine traditionelle Zusammensetzung oder Herstellung (etwa: Heumilch).