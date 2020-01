Ärger für Bombardier : Bahn will neue IC-Züge wegen Mängeln nicht abnehmen

Bahn will neue IC-Züge wegen Mängeln nicht abnehmen

Berlin/Köln Die Bahn stockt ihre Flotte mit neuen Intercitys auf. Nun werden jedoch Technikprobleme bekannt: Die Betriebssysteme stürzen ab. Die Bahn weigert sich, die IC2-Züge vom Hersteller Bombardier abzunehmen.

Die Deutsche Bahn will 25 neue Intercity-Züge wegen technischer Mängel nicht vom Hersteller Bombardier Transportation abnehmen. Offensichtlich gibt es Probleme mit der Software des Zugbetriebssystems. Bombardier räumte am Dienstag ein, dass die Doppelstockzüge vom Typ IC2 „aktuell nicht mit der von der DB und von Bombardier selbst erwarteten Zuverlässigkeit im Betrieb sind“. Bombardier bedauere die Unannehmlichkeiten, die der Bahn und ihren Fahrgästen entstanden seien, heißt es in einer Stellungnahme des Unternehmens.