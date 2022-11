Fokus auf E-Mobilität : Autozulieferer Schaeffler mit Standort in Herzogenrath baut Stellen ab

Klare Kritik von Stefanie Peters : „Deutschland setzt den Vorsprung total aufs Spiel“ Stefanie Peters von Neuman & Esser in Übach-Palenberg sitzt im Nationalen Wasserstoffrat. Im Interview findet sie deutliche Worte in Richtung Politik und übt ebenso deutlich Kritik, etwa an nicht funktionierenden Förderprogrammen. Auch in unserer Region. Sie sagt: „Ich bin enttäuscht.“