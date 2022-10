Wasserstoffantrieb : Aachener Technik für die härteste Rallye der Welt

Aachen Durch die Wüste mit Wasserstoff: Bei der nächsten Rallye Dakar startet ein Rennauto mit einer Brennstoffzelle, die in Aachen entwickelt wurde.

Beim Start der Rallye Dakar am 31. Dezember wird auch ein Rennwagen mit Technik aus Aachen am Start stehen. Der Rallye-Raid-Rennwagen hat satte 430 PS unter der Haube und wird mit Wasserstoff betankt. Sein Name: „e-Blast H2“. Er wird von Green Corp Korporation (GCK) Motorsport am Silvestertag in Saudi-Arabien ins Rennen geschickt werden. GCK ist ein französischer Firmenverbund, der sich die Forcierung von Wasserstofftechnologien auf die Fahne geschrieben hat.