Nach Moss-Verkauf : Die Gewerkschaft und die „große Unbekannte“

Wie geht es weiter nach dem Verkauf von Moss ans Haus der Bäcker? Foto: Bernhard Felker

Aachen Nach dem Verkauf der Aachener Traditionsbäckerei Moss an das Haus der Bäcker mit Sitz in Frankfurt will die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) die Lage beobachten. Der neue Eigentümer sei bisher „die große Unbekannte“, heißt es.