Aachener E-Mobil-Hersteller e.Go : Neues Geld, neues Spiel, neues Glück

Ein Foto aus besseren Tagen: Im Sommer 2019 war e.Go-Chef Günther Schuh sicher, dass der Erfolg seines Unternehmens nur eine Frage der Zeit sein würde. Im Sommer 2020 ist er nun auf neue Investoren angewiesen. Foto: dpa/Oliver Berg

Exklusiv Aachen Bis Ende Juli soll feststehen, ob Günther Schuh und seine Firma eine neue, vielleicht letzte Chance erhalten. Oder ob eines der einstmals vielversprechendsten deutschen Start-ups liquidiert werden muss. Die Tage der Entscheidung beginnen.

Für jemanden, der den größten Teil seines Vermögens in den vergangenen Monaten verloren hat, sieht Günther Schuh einigermaßen entspannt aus. Etwa 20 Millionen Euro hat Schuh in die e.Go AG investiert, deren Gründer und Chef er ist, doch solange er keine oder kaum Autos produzieren und verkaufen kann, wird seine Investition sich nicht bezahlt machen.

Doch Schuh ist trotz allem optimistisch: Bis Ende Juli muss er nach Berechnungen einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft einen hohen zweistelligen Millionenbetrag auftreiben, um den Betrieb des Aachener E-Mobil-Herstellers e.Go wieder aufnehmen und bis Mitte nächsten Jahres fortführen zu können. Schuh sagte am Mittwoch im Gespräch mit unserer Zeitung: „Das bekommen wir hin.“ Den genauen Betrag wollte er nicht nennen.

Seit Mittwoch ist die e.Go AG im Insolvenzverfahren, nachdem Schuh Anfang April das vorläufige Insolvenzverfahren hatte anmelden müssen. Das Besondere an beiden Verfahren ist, dass der e.Go-Vorstand das Unternehmen in Eigenverwaltung weiter führt. Zur Seite stellte ihnen das Insolvenzgericht einen Generalbevollmächtigten und einen sogenannten Sachwalter, so heißt der Insolvenzverwalter in diesen Verfahren. Doch im Wesentlichen führt der Vorstand die Geschäfte.

Die drei Zukunftsszenarien

Schuhs Geschäft bestand in den vergangenen Monaten vor allem darin, nach potenziellen neuen Investoren zu suchen. Ein Szenario ist, dass Schuh e.Go gemeinsam mit seinen engsten Mitarbeitern und Weggefährten und mit Hilfe von ein oder zwei neuen Investoren selbst übernimmt: Der Fachbegriff heißt „Management-buy-out“. Ein anderes Szenario wäre, dass ein Investor bis Ende des Monats ein konkretes Angebot zur Übernahme von e.Go macht.

Obwohl dieses Szenario nicht ausgeschlossen ist, hält Schuh es nicht für sehr wahrscheinlich. Eine dritte Möglichkeit wäre, dass die Gläubiger kein Angebot erhalten oder alle Angebote ablehnen und das Insolvenzgericht entscheidet, dass e.Go liquidiert wird. In jedem Fall werden die bisherigen Investoren große Verluste hinnehmen müssen.

Auch ein Foto aus besseren Tagen, denn im Moment steht die Produktion bei e.Go zum zweiten Mal in diesem Jahr still. Foto: e.GO Mobile AG

Videobotschaft an die Mitarbeiter

In den vergangenen Wochen hat Schuh lange Verhandlungen mit vier potenziellen Investoren aus verschiedenen Teilen des Planeten geführt, zwei börsennotierte und zwei Privatunternehmen. Durch die Reisebeschränkungen und die Quarantäneauflagen in einigen Teilen der Erde konnten noch nicht alle vier nach Aachen kommen, um sich vor Ort ein Bild der e.Go AG zu machen. Das ist der Grund, sagte Schuh am Mittwoch, warum die Eröffnung des Insolvenzverfahrens nötig wurde: Er brauchte einfach noch ein bisschen Zeit.

Die 423 Mitarbeiter erfuhren am Mittwochnachmittag durch eine Videobotschaft, dass 80 Prozent von ihnen bis auf Weiteres in Kurzarbeit gehen, viele zu 100 Prozent. Das Kurzarbeitergeld der Mitarbeiter in den untersten Gehaltsgruppen wird von e.Go aufgestockt. Allen Mitarbeitern habe er versichert, „dass wir weiter mit ihnen zusammenarbeiten wollen“, sagte Schuh. Kündigungen seien nicht geplant.

Die Vertriebsmitarbeiter können immerhin einige Autos verkaufen, die in den vergangenen Wochen produziert wurden, bevor die Produktion nach März ein zweites Mal eingestellt werden musste: e.Go gehen die Teile aus, die Lieferketten sind noch nicht wieder intakt. Aber immerhin sind nach Angaben des Unternehmens viele Termine für Testfahrten in den nächsten Wochen gebucht.

Die eigenen Fehler

Bislang hat Schuh, der ja nicht in erster Linie Unternehmer, sondern Professor an der RWTH Aachen ist, für e.Go neben seinem eigenen Geld nach Recherchen unserer Zeitung mehr als 250 Millionen Euro von verschiedenen Investoren einsammeln können. Und damit, sagte er, sei e.Go weit gekommen. Immerhin hat er Prototypen bis zur Serienreife entwickelt, die „auf dem Markt ohne Konkurrenz“ seien, zumindest im Preis-Leistungsverhältnis.

Er habe in den vergangenen Jahren durchaus Fehler gemacht, räumte Schuh am Mittwoch ein. Doch vor allem habe ihm eine geplatzter Deal mit Opel vor einigen Jahren zugesetzt, als der Autohersteller übernommen wurde und der neue Eigentümer PSA die ausgehandelte Lieferung von Teilen an e.Go untersagte. Zuletzt setzte die Coronavirus-Krise der jungen Firma zu, für die sich trotz intensiver Begleitung durch Landes- und Bundesregierung kein passendes Hilfsprogramm fand.