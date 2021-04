Kostenpflichtiger Inhalt: Produktionsende verschoben : Wieder gute Neuigkeiten für Streetscooter

Und es geht doch weiter, zunächst einmal: Streetscooter wird zumindest bis ins Jahr 2022 weiter elektrische Lieferfahrzeuge für die Deutsche Post AG bauen. Foto: dpa/Jens Büttner

Aachen/Düren Die Deutsche Post hat am Donnerstag skizziert, wie sie in den nächsten Jahren weniger CO2 produzieren will. Eine entscheidende Rolle könnte ein Aachener E-Mobil-Hersteller spielen – entgegen aller Ankündigungen.