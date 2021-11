IW-Studie : 1300 Erfindungen fürs Klima aus NRW

Düsseldorf Die Grundstoffindustrie in NRW hat von 2010 bis 2018 insgesamt 8190 Patente angemeldet. Das belegt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft. Rund 16 Prozent davon zielten auf positive Effekte fürs Klima ab.

Der Druck auf die Unternehmen ist enorm. Um künftig auf das klimaschädliche CO2 zu verzichten, müssen diese ihre Produktionsverfahren in kürzester Zeit radikal umstellen. „Viele der potenziellen neuen Verfahren befinden sich dabei noch in der Entwicklungs- oder Pilotphase“, schreiben die Autoren Malte Küper, Oliver Koppel und Enno Kohlisch. Patente sind für die Unternehmen deshalb so relevant, weil sie ihnen üblicherweise für 20 Jahre exklusive Nutzungsrechte an den Verfahren oder Produkten einräumen – ein monetärer Anreiz für Innovation.