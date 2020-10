Kommentar zur aktuellen Corona-Lage : Smarter Lockdown

Meinung Berlin Zehn Tage wollten sich die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin Zeit lassen, um zu schauen, wie die von ihnen verabredeten Maßnahmen greifen, bevor sie nachsteuern.

Ein Blick auf die Nachbarländer zeigt, dass es von alleine weder abflacht noch aufhört. Deutschland stolpert vom gelben Warnwert 35 Infektionen je 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen über den roten mit 50 und den dunkelroten mit 200. Die Werte in Belgien sind inzwischen vierstellig. Etliche europäische Länder bereiten sich darauf vor, in der zweiten Welle im zweiten Lockdown die Lösung zu finden. Denn überall füllen sich die Krankenhäuser und Intensivstationen.

Letztlich dienten alle Schritte in Deutschland dem Ziel, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Der Alptraum „Triage“ soll nicht Wirklichkeit werden, bei dem die Medizin wegen zu vieler Patienten auswählen muss, wen sie zu retten versucht und wen nicht. Dabei wird zum einen übersehen, dass viele auch die künstliche Beatmung nicht überleben. Und zum anderen wird immer noch die Belegung der Intensivstationen als eigentliches Stoppzeichen missverstanden: Wenn sie sich rapide zu füllen beginnen, ist es zum Umsteuern zu spät. So als wollte man bei Tempo 130 erst aufs Gaspedal drücken, wenn die ersten Millimeter des Autos bereits den Baum umfassen.

Die sieben Monate zwischen den beiden Corona-Wellen haben die Deutschen in Teilen gut genutzt. Es gibt zusätzliche Reserven in den Krankenhäusern, es gibt mehr Tests und es gibt viel mehr Masken. Und es gibt Erfahrungen, was wann wie wirkt. Darauf muss nun aufgebaut werden. Wir brauchen einen smarten Lockdown. Also keinen, der unterschiedslos alles runterfährt, sondern der präziser ansetzt. Die Politik muss also den Hammer im Werkzeugkasten lassen und stattdessen den Schraubenzieher herausholen.