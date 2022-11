„You never talk alleng“, Folge 16 : Wie Alemannias E-Sportler wachsen und Spielsucht bekämpfen wollen

Audio Aachen Der Mann brennt für sein Hobby und den Verein: Gregor Forst leitet den eSports-Bereich der Alemannia. Warum für ihn Gaming gemeinnützig ist, wie die Abteilung weiter wachsen will und was sie gegen Spielsucht unternimmt.

Beim Zocken geht es nicht nur um Fußball oder Racing. So gut wie jede Sportart ist denkbar bei den E-Sportlern von Alemannia Aachen, ob eins gegen eins oder im Team. „Jeder ab 18 Jahren, der ein bisschen den Controller halten kann und dessen Herz für die Alemannia schlägt, ist willkommen“, sagt Abteilungsleiter Gregor Forst in unserem Alemannia-Podcast „You never talk alleng“.

Schon mehr als 200 Mitglieder zählt die noch junge Abteilung. Sie haben sich vorgenommen, die Ligen der Computerspiele-Szene in Deutschland aufzumischen. Und wie die Profifußballer der Alemannia in guten alten Zeiten sind die E-Sportler sogar international unterwegs.

Auch der Umgang mit Spielsucht spielt eine Rolle, vor allem die Prävention. Was die eSports-Abteilung alles unternimmt, damit das Spielverhalten ihrer Mitglieder unter Kontrolle bleibt, erzählt Forst in Folge 16 unseres Podcasts.

Außerdem verrät er, warum bei der WABe e. V. an der Jülicher Straße gezockt wird und nicht am Tivoli, warum die Pandemie mit mehr Zeit in den eigenen vier Wänden kein eSports-Treiber war und wie man neue Mitglieder gewinnen will.