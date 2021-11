Nostalgieparty : „Wetten, dass..?“ kehrt mit Sonderausgabe zum 40. Geburtstag zurück

Interaktiv Nürnberg Einmal noch kehrt „Wetten, dass..?“ auf den Bildschirm zurück. Zum 40. Geburtstag der legendären Samstagabendshow moderiert Entertainer Thomas Gottschalk eine Sonderausgabe. Zahlreiche Promis und verrückte Wetten dürfen nicht fehlen.

Zeitreise im ZDF: Das Fernsehpublikum darf sich für einen Abend in die goldenen Jahre von „Wetten dass..?“ zurückversetzt fühlen. Moderator Thomas Gottschalk versammelt wieder Topstars und mutige Wettkandidaten um sich, an seiner Seite wirbelt Co-Gastgeberin Michelle Hunziker. Und natürlich wird auch ein Bagger benötigt.

Alles wie früher eben, als „Wetten dass..?“ ein Straßenfeger war und generationenübergreifend zehn bis 20 Millionen Besucher vor die Fernsehgeräte lockte. Das Show-Revival soll am Samstag (20.15 Uhr) in Nürnberg live über die Bühne gehen.

Gottschalks lässig-flapsige Sprüche sind so legendär wie seine schrägen Outfits und die Wetten, mit denen es Zuschauer in die Show schafften. Neben Baggern kamen reichlich Bierkästen, Gläser und Lastwagen vor. Die Kandidaten konnten Lieder mit ihren Brustmuskeln zucken, Waschmaschinen stapeln oder schlabberten Wasser aus der Schale – und zwar um die Wette mit einem Hund. Überhaupt ging es oft tierisch zu bei „Wetten dass..?“. Als ein Mann seine Kühe an deren Schmatzgeräuschen beim Apfelkauen erkannte, kommentierte dies Gottschalk ganz trocken: „Die gibt morgen Apfelsaft statt Milch.“