Nach dem Betriebs-Aus : Was das Ende von Abellio für Kunden und für NRW bedeutet

Ein Mitarbeiter der DB-Regio entfernt in einem Essener Betriebswerk am Montag den Schriftzug „Abellio“ von einem Nahverkehrszug. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Hagen In der Nacht zu Dienstag hat Abellio in NRW den Verkehr aufgegeben, der Betrieb wichtiger Strecken wie des RRX geht auf die Wettbewerber National Express, DB Regio und Vias Rail über. Wir erklären, was dies für Kunden, Beschäftigte und das Land NRW bedeutet.