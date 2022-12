Weihnachten in Aachen : Warum fliegen beim Fest der Liebe so oft die Fetzen?

„Mehr von dem, was guttut, und weniger von dem, was nicht guttut“: Dazu raten Claudia Radermacher-Lamberty und Michael Rößner von der Familienberatungsstelle der Caritas. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Wer kennt es nicht? Gerade zum Fest der Liebe hängt der Haussegen schief. Wie man den Streit unterm Tannenbaum verhindern oder zumindest entschärfen kann, wissen Michael Rößner und Claudia Radermacher-Lamberty von der Familienberatungsstelle der Caritas.

Weihnachten steht vor der Tür. Es gibt Geschenke, Vegetarier machen eine Ausnahme für Omas Weihnachtsbraten, und das Haus ist voll mit lieben Verwandten, Gelächter und Kerzenlicht. So sieht es zumindest in der Werbung häufig aus. Im echten Leben sind die Probleme des Zusammenlebens leider oft – und gerade – auch an Weihnachten spürbar. Viele fragen sich: Wie können wir dieses Jahr harmonisch und gemeinsam feiern? Michael Rößner, Sozialpädagoge und Leiter der Familienberatungsstelle der Caritas, und seine Kollegin, die Psychologin Claudia Radermacher-Lamberty, wissen, warum gerade das Fest der Liebe ein gewisses Konfliktpotenzial birgt. Sie haben jede Menge guter Tipps für ein friedliches Fest und erklären obendrein, warum es gar nicht so schlimm ist, den einen oder anderen Konflikt anzusprechen.

Herr Rößner, Frau Radermacher-Lamberty, wie verändert sich denn ihre Arbeitssituation in der Familienberatungsstelle rund um die Festtage?

Michael Rößner: Kurz vor und rund um Weihnachten steigt bei uns und in fast allen sozialen Bereichen die Zahl der Anmeldungen. Auch in stationären Einrichtungen werden erfahrungsgemäß mehr Kinder aufgenommen. Der Druck, ein perfektes Weihnachtsfest zu feiern, ist groß. Die Kinder merken, das Familienleben müsste gerade eigentlich harmonisch und konfliktfrei sein, aber das ist es nicht. Diese Anspannung wird auch hier in der Beratungsstelle spürbar.

Warum wird denn gerade am Fest der Liebe so viel gestritten?

Claudia Radermacher-Lamberty: Es gibt viele Gründe, warum es an Weihnachten zum Streit kommt. Das Jahr geht zu Ende, es gibt viel zu erledigen. Das führt natürlich zu Stress. Hinzu kommen hohe Erwartungen an den Tag und der dadurch entstehende Druck. Das ist ja oft der einzige Tag, an dem die ganze Familie noch mal zusammenkommt: Großeltern, Eltern, Kinder, Tanten, Onkel. Umso größer sind die Erwartungen: Es soll besonders schön und harmonisch sein.

Rößner: Es ist eben der Tag der Liebe und nicht die Woche der Liebe, da ist alles sehr zentriert.

Welche Themen führen denn Ihrer Erfahrung nach zu den meisten Streitigkeiten?

Radermacher-Lamberty: Viele Familien kommen zu uns in die Beratungsstelle und sagen: „Es graust uns total vor den Festtagen. Wir machen uns Sorgen, dass es an Weihnachten wieder kracht …“ Oft ist es die Angst vor Abwertungen durch die Verwandtschaft, das Herauskramen von alten Geschichten, durch die man sich bloßgestellt fühlt, oder unterschiedliche Erwartungen und Vorstellungen zum Familienleben oder bezüglich der Kindererziehung.

Rößner: Eigentlich sind es Themen und Konflikte, die manchmal schon das ganze Jahr in der Familie bestehen. Man hätte darüber vielleicht auch schon viel früher sprechen können, aber es gab keine Gelegenheit, oder man hat es vermieden.

Haben Sie Tipps für Jugendliche und Eltern, wie man beispielsweise mit politischen Meinungsverschiedenheiten umgehen kann?

Radermacher-Lamberty: Da geht es um gegenseitige Toleranz und darum zu fragen: „Wie kommt der andere zu seiner Meinung?“ Gerade bei politischen Meinungen ist es interessant herauszufinden, warum eine Person so denkt. Bevor man die Meinung des anderen als „Blödsinn“ abstempelt, könnte man sagen: „Puh, das und das sehe ich ganz anders“, oder „Da habe ich andere Erfahrungen gemacht“ oder „Dieses oder jenes sehe ich in deiner Meinung nicht berücksichtigt“. Solche Diskussionen sollten nicht auf der Basis geführt werden, dass nur einer oder eine recht hat. Es sollte also kein Machtkampf um die „einzig wahre Meinung“ entstehen.

Welche Konflikte können denn an Weihnachten ausgetragen werden, und welche sollte man lieber vertagen?

Radermacher-Lamberty: Ich denke, grundsätzlich konfliktbeladene Themen, die schon lange schwelen, bieten zu viel Sprengstoff für den Tag selbst. Die sollte man vielleicht nicht gerade austragen, wenn alle bei Tisch sitzen und gemeinsam die Gans essen. Die wenigsten sind dann in der Lage, damit gut umzugehen. Und wenn es beim letzten Weihnachtsfest schon zu Streitigkeiten oder gar Eskalationen gekommen ist, könnte man auch im Vorfeld überlegen, wie man es dieses Jahr denn erreichen kann, dass es für alle ein schönes Fest wird.

Rößner: Wichtig ist, das Problem hinter dem Konflikt dennoch ernst zu nehmen. Zum Beispiel indem man einen Tag in der Zukunft bestimmt, an dem man strittige Dinge bespricht. Dabei kann dann auch unsere Beratungsstelle hilfreich sein. Mit der Perspektive auf einen geplanten Termin, eine Lösung, fällt es leichter, das Problem beiseitezulegen und sich auf ein gemeinsames Weihnachten einzulassen.

Das ist vermutlich leichter gesagt als getan, oder?

Radermacher-Lamberty: Absolut. Um beispielsweise spitze Bemerkungen nicht so nah an sich heranzulassen und Probleme vertagen zu können, muss man selber in einer möglichst gelassenen Stimmung sein. Deshalb ist es total wichtig, dass alle schon im Vorhinein gut für sich sorgen und ihren Stress möglichst reduzieren. Dabei helfen beispielsweise kleine Auszeiten im Weihnachtsstress mit Yoga, Sport, Lesen, Musik und so weiter.

Wie kann man denn ein Problem dennoch ansprechen, ohne dass direkt die ganze Stimmung kippt?

Rößner: Zuerst mal ist es bestimmt gut, atmosphärische Störungen anzusprechen. Die Strategie der Vermeidung macht nur Sinn, wenn man weiß: Morgen gibt es eine bessere Gelegenheit. Sonst ist es mehr als gesund, wenn Unstimmigkeiten, die da sind, ihren Platz kriegen. Wann das passiert, kann man nicht immer steuern. Wichtig ist dann, keine Pauschalisierungen zu benutzen, sondern sehr konkret zu bleiben und den anderen nicht als komplette Person abzuwerten. Oft funktioniert es gut, einfach die eigenen Gefühle zu äußern: „Wenn diese und jenes passiert, geht es mir so und so“ oder „Eigentlich wünsche ich mir, dass wir es so und so machen“.

Das hört sich super an, aber auch wirklich schwierig umzusetzen, wenn man richtig wütend ist. Wie kann man denn aus seiner Wut wieder herauskommen?

Radermacher-Lamberty: Wenn man so in seiner eigenen Wut gefangen ist, kann es helfen, offen zu sagen: Ich bin gerade so wütend, ich brauch’ mal kurz eine Auszeit. Lass uns kurz verschnaufen, ich gehe eine Runde um den Block, und dann sehen wir weiter. Gut ist dabei eben, aus dem Streit zu gehen und zu sagen, wie es einem geht. Das nimmt vielem häufig auch schon die „Spitze“. Generell finde ich es wichtig, Stopp zu sagen, wenn es zu viel oder zu verletzend wird. Dann schafft Distanz für eine gewisse Zeit erstmal Entlastung und schützt vor Eskalationen. So kann beispielsweise ein Spaziergang beim Weihnachtsfest, den alle gemeinsam oder auch nur ein Teil der Familie macht, sehr „ent-spannend“ wirken.

Rößner: Wir haben mal ein Paar beraten, das sich schließlich entschieden hat, erst mal zehn Kniebeugen zu machen, wenn ein Streit aufkam. Bewegung ist Veränderung. Ich bin ein großer Fan davon, sich zu trauen, Dinge einfach mal anders zu machen und sich Raum für die eigenen Gefühle zu nehmen. Auch an Weihnachten kann mal vom Protokoll abgewichen werden. Das sorgt erst mal für eine Irritation und nimmt etwas Druck aus der Situation. Und es gibt natürlich die „Zwölf Regeln eines guten Weihnachtsfestes“.

Und damit rücken Sie erst jetzt heraus?