Selektives Hören : Cocktailparty-Effekt am Badestrand

Wem am Strand langweilig wird, kann dank des Cocktailparty-Effektes den Gesprächen seiner Handtuchnachbarn lauschen. (Symbolbild) Foto: dpa/Jean-Christophe Bott

Aachen Wer hört hier was? Der Cocktailparty-Effekt hat seine Vor- und Nachteile, wie Studien zeigen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christian Satorius

Wem es am Badestrand zu langweilig wird, der hört ja gerne mal zu, was sich die Handtuchnachbarn so alles zu erzählen haben. Der Cocktailparty-Effekt macht es möglich, dass wir in einem Stimmenwirrwarr, wie es am Badestrand herrscht – oder aber eben auf einer Cocktailparty – einem ganz bestimmten Gespräch folgen können, während wir alle anderen Stimmen praktisch ausblenden. Dabei muss uns der Gesprächspartner keineswegs direkt gegenüber stehen, auch weiter entfernte Diskussionen lassen sich so leicht belauschen.

Doch das Ganze hat auch seine Nachteile: Wer sich unter etlichen Stimmen auf nur eine einzige davon fokussiert, überhört alles andere um sich herum. Am Badestrand muss das nicht gleich ein Problem sein, anderswo hingegen schon. Bereits in den 1950er Jahren stellte sich heraus, dass die Mitarbeiter in der Flugverkehrskontrolle den Überblick verloren, wenn mehrere Piloten gleichzeitig über Lautsprecher auf sie einredeten.

Zwei der ersten Forscher, die sich dieses Problems annahmen, waren der britisch-kanadische Psychologe Neville Moray und der britische Kognitionswissenschaftler Colin Cherry, der dafür 1953 den Begriff Cocktailparty-Problem prägte, bei uns heute besser bekannt als Cocktailparty-Effekt oder auch als selektives Hören. Beide Wissenschaftler führten verschiedene Versuchsreihen zum Thema durch und fanden dabei Erstaunliches heraus. Es zeigte sich, dass Versuchspersonen zwar eine einfache Liste von Wörtern gut wiedergeben konnten, die sie über spezielle Kopfhörer auf nur ein Ohr eingespielt bekamen, während sie eine zweite Wortliste, die zeitgleich auf dem anderen Ohr zu hören war, ignorieren sollten. Doch wenn sie nach der Wortliste gefragt wurden, die sie hatten ignorieren sollen, so konnten sie sich an deren Inhalt kaum erinnern, was vielleicht nicht weiter verwunderlich ist. Es gab allerdings Ausnahmen und die waren bemerkenswert. Ganz bestimmte Wörter waren den Versuchsteilnehmern dann nämlich doch aufgefallen. Immerhin jeder Dritte bemerkte es, wenn sein eigener Name in der zu ignorierenden Wortliste auftauchte.

Moray schlussfolgerte daraus, dass nur diejenigen Worte bemerkt wurden, die dem jeweiligen Hörer subjektiv wichtig erschienen. Es stellte sich heraus, dass neben dem eigenen Namen auch sogenannten Tabu-Wörter dazu gehörten, Wörter also, die man gemeinhin nicht öffentlich in den Mund nimmt, beispielsweise um sexuelle Handlungen zu beschreiben. Alles andere wurde im wahrsten Sinne des Wortes einfach überhört.

Nun könnte man vielleicht meinen, dass dieses selektive Hören von Nachteil sei, weil einem so ja vieles entgehe, doch das genaue Gegenteil ist der Fall. Die selektive Wahrnehmung schützt uns nämlich vor Reizüberflutung, indem sie herausfiltert, was wichtig ist und was eben nicht. Neuere Forschungen ergaben, dass die Fähigkeit des selektiven Hörens in verschiedenen Altersgruppen unterschiedlich stark ausgeprägt ist.

Rochelle S. Newman und Peter W. Jusczyk von der State University of New York konnten aufzeigen, dass Kinder den Cocktailparty-Effekt schon im Alter von nur siebeneinhalb Monaten beherrschten und ihre Aufmerksamkeit auf nur eine von zwei zeitgleich dargebotenen Stimmen fokussieren konnten. Andererseits haben viele ältere Menschen oft Schwierigkeiten damit, einem Gespräch zu folgen, wenn der Umgebungslärm zu groß ist und das selbst dann, wenn ihren Ohren eigentlich noch gut funktionieren.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Warum das so ist, wollten Alessandro Presacco, Jona­than Z. Simon und Samira Anderson von der University of Maryland genauer wissen. Mit Hilfe der Magnetenzephalographie und Elektroenzephalographie untersuchten sie, wie gut ihre Versuchsteilnehmer Gespräche in lauter sowie in leiser Umgebung verstehen konnten. Dabei überprüften sie die Gehirnaktivität im für das Hören zuständigen auditiven Kortex und auf Mittelhirnniveau. Wie zu erwarten war, zeigte sich, dass die jüngeren Menschen im Alter von 18 bis 27 Jahren einem Gespräch in lauter Umgebung mit Stimmenwirrwarr besser folgen konnten als die älteren Versuchsteilnehmer im Alter von 61 bis 73 Jahren.

Doch warum war dies so, denn schließlich waren die Ohren der älteren Versuchsteilnehmer durchaus in Ordnung? Die Hirnaktivität deutete darauf hin, dass die älteren Probanden das Gespräch auf neuronaler Ebene schlechter filterten. Die jüngeren Teilnehmer verarbeiteten die Gespräche im auditiven Kortex deutlich schneller als die älteren Versuchsteilnehmer. Das Interessante daran: Die Fähigkeit selektiv zu hören, korrelierte mit der kognitiven Leistung. Die Forschenden schlussfolgerten, dass schlechtes selektives Hören weniger ein Problem der Ohren ist als vielmehr eines des Gehirns, nämlich einer im Alter abnehmenden kognitiven Leistungsfähigkeit, die für die Verarbeitung der Sinnesreize wichtig ist.

Einen Tipp haben die Wissenschaftler dann auch für alle parat, die Oma und Opa auf der Cocktailparty oder auch am Badestrand nicht alt aussehen lassen möchten: Im Gespräch direkt ansehen und nicht unbedingt lauter, dafür aber langsamer sprechen. Im Gegensatz zu vielen Älteren beherrschen übrigens nicht nur Kinder den Cocktailparty-Effekt, sondern auch Tiere. Das selektive Hören ist beispielsweise für Vögel überaus wichtig, die in riesigen Brutkolonien leben.

Thierry Aubin von der Université Paris-Sud und Pierre Jouventin untersuchten, inwieweit der Cocktailparty-Effekt den Küken von Königspinguinen hilft, die Stimmen ihrer Elterntiere zu erkennen. Königspinguine leben in Kolonien von vielen tausend Tieren zusammen, in denen es keineswegs mucksmäuschen still zu geht. Ganz im Gegenteil sogar herrscht ein großes Durcheinander von verschiedenen Vogelstimmen. Wenn die Elterntiere von ihrer Futtersuche zurückkehren, ist es für sie nicht leicht, in einer derart großen und lauten Vogelkolonie ihre eigenen Küken wiederzufinden. Dabei hilft ihnen aber ihre eigene Stimme und der Cocktailparty-Effekt, haben die französischen Forscher festgestellt.

Sie fanden heraus, bis auf welche Entfernung die Küken noch in der Lage waren, die Stimmen ihrer eigenen Eltern aus dem riesigen Stimmenwirrwarr heraus zu hören. Von dem Ergebnis des Hörtests zeigten sich die Forscher dann sogar selbst überrascht. In einzelnen Fällen war es den Küken der Königspinguine nämlich gelungen, die Rufe ihrer eigenen Eltern auf bis zu 18 Meter Entfernung herauszuhören.