A44 Richtung Aachen/Köln : Vor dem Autobahnkreuz Aachen droht Stau

Etwa an dieser Stelle auf der A44 bei der Einfahrt ins Kreuz wird Ende Mai an zwei Tagen je eine Fahrspur gesperrt. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Aachen Am 24. und 25. Mai droht Stau vor dem Autobahnkreuz Aachen. Auf der A44 muss an diesen Tagen je eine Spur gesperrt werden. An einem Tag ist ein Wechsel auf die A4 Richtung Köln nicht möglich.