Osterferien-Ende : Volle Autobahnen und Flughäfen erwartet

Köln Am Wochenende gehen die Osterferien zu Ende. Die beiden großen NRW-Flughäfen berichten von einem bislang problemlosen Betrieb. Der ADAC erwartet vor allem am Freitagnachmittag volle Autobahnen. Wenn Urlauber und Berufspendler gleichzeitig unterwegs sind.

Zum Ende der Osterferien wird eine Rückreisewelle an Flughäfen und auf den Straßen erwartet. Laut ADAC könnte es vor allem am Freitag voll werden auf den Autobahnen. Dann seien am Nachmittag Berufspendler und Ferienreisende zeitgleich auf den Straßen unterwegs. „Wir gehen davon aus, dass es da besonders eng wird“, sagte ein Sprecher. Auch an den Flughäfen wird Hochbetrieb sein. Die größten Airports in NRW, Köln und Düsseldorf, rechnen am letzten Ferienwochenende mit Besucherzahlen wie zum Beginn der Osterferien.