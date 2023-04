Urlaubsreiseverkehr : Volle Autobahnen an Gründonnerstag in NRW erwartet

Volle Autobahnen an Gründonnerstag in NRW erwartet

In Nordrhein-Westfalen rechnet der ADAC mit Staus an Gründonnerstag. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Letzter Arbeitstag vor Ostern - und rein ins Auto Richtung Nordsee oder Süddeutschland. Weil Tausende so denken, könnte es auf den NRW-Autobahnen wieder eng werden. Der ADAC rät zu einem späteren Start.

Der ADAC rechnet an Gründonnerstag mit Staus in Nordrhein-Westfalen und rät Osterurlaubern deshalb, möglichst erst am frühen Abend loszufahren. „Immer wenn sich der Berufsverkehr und der Urlaubsreiseverkehr treffen, wird es kritisch“, sagte ADAC-Sprecher Thomas Müther. „Zwischen 14.00 und 18.00 Uhr knubbelt es sich.“ Wer kann, solle diese Zeit meiden und erst später losfahren.