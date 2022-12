Unser Festtagsmenü : Ein Süppchen, zwei Hauptgänge und was Süßes

Was kommt an Weihnachten auf den Tisch? Wir haben ein Weihnachtsmenü zusammengestellt. Foto: dpa/Annette Riedl

Special Aachen Sie wissen noch nicht, was Sie an Weihnachten kochen sollen? Wir haben ein Weihnachtsmenü zusammengestellt – nicht zu aufwendig, aber auch keine Alltagskost. Lassen Sie sich inspirieren!

Wer keine festen kulinarischen Rituale mit Gerichten wie Ente à l’Orange oder Karpfen hat, stellt sich jedes Jahr wieder dieselbe Frage. Was kochen wir an Weihnachten? Es sollte nicht zu aufwendig sein. Man will schließlich nicht Tage in der Küche verbringen. Es sollte aber auch keine Alltagskost aufgetischt werden. In diesem Jahr kommt allerdings noch etwas anderes hinzu, das die Menüwahl erschweren könnte: Die Zeiten! Energiekrise, Inflation, Klimawandel, Krieg. Es steht einem nicht der Sinn nach ausgelassenem Feiern. Und viele können es auch gar nicht, weil das Festtagsbudget schon mit der Heizkostenrechnung verbrannt wurde.