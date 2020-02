Unfall mit Schwerverletztem : A4 bei Eschweiler voll gesperrt

bei dem Unfall auf der A4 gab es drei Verletzte. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Eschweiler Ein schwerer Unfall hat sich am Freitagnachmittag auf der A4 ereignet. In der Folge wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Aachen ab der Ausfahrt Eschweiler Ost voll gesperrt. Bei dem Unfall wurde eine Person schwer verletzt.

Gegen 17.20 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann die Autobahn in Richtung Heerlen, als sein Wagen aus noch ungeklärter Ursache nach rechts auf den Standstreifen geriet.

Als der Mann versuchte, gegenzulenken, driftete das Auto nach links ab und fuhr über alle Spuren. Dabei überschlug sich der Pkw und kollidierte im Anschluss mit einem weiteren Auto, in dem eine 45-jährige Person und ein 16-jähriger Jugendlicher saßen.

Bei dem Aufprall wurden beide Insassen des anderen Wagens verletzt. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt. Die Autobahn wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden.

Die ersten Fahrstreifen sollten nach Informationen der Autobahnpolizei gegen 18.45 Uhr wieder geöffnet werden.

