„Tatort“ und „Polizeiruf 110“ : Die Sonntagskrimis nach der Sommerpause: Magdeburg, Mainz, Münster und mehr

Nach der Sommerpause kommen 13 neue „Tatort“-Krimis, darunter ein letzter mit Heike Makatsch. Auch jedes „Polizeiruf“-Team ermittelt, darunter ein neues aus München.

Es ist so weit, es kommen wieder neue „Tatort“- und „Polizeiruf“-Folgen. Der erste neue Sonntagskrimi nach der Sommerpause ist aus Magdeburg . Beim „Polizeiruf 110: Du gehörst mir“ am 27. August handelt es sich um das Zehn-Jahres-Jubiläum von Claudia Michelsen als Kommissarin Doreen Brasch und ihren 18. Fall. Der erste neue „Tatort“ nach der Pause kommt am 3. September aus Ludwigshafen . Der Odenthal-Krimi mit Ulrike Folkerts heißt „Gold“, spielt mit der Nibelungensage und hat Schauspielstar Heino Ferch im Cast.

- Frankfurt am Main: Vom Hessischen Rundfunk (HR) kommt am 10. September der „Tatort: Erbarmen, zu spät“. Darin scheint ein alter Bekannter von Kommissar Brix (Wolfram Koch) in den Fall um ein dubioses Waldhaus verstrickt zu sein. Voraussichtlich als letzter „Tatort“ des Jahres, also an Weihnachten (26.12.), ist der Film „Kontrollverlust“ mit Janneke (Margarita Broich) und Brix zu sehen, in dem es um den Tod einer Frau geht, die in der Gaming-Streamer-Szene aktiv war.