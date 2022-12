Reporter-Legende : Stimme des Fußballs: Letztes Spiel für Béla Réthy

Berlin Nach mehr als 380 Live-Übertragungen erklingt die Stimme von Kommentator Béla Réthy am Mittwoch ein letztes Mal im ZDF. Für seine Kollegen ist es „der Abschluss einer großen Live-Reporter-Karriere“.

Die Stimme des Fußballs

Béla Réthy, das ist für Goretzka und für Millionen von Fans seit vielen Jahren die Stimme des Fußballs. Den unverwechselbaren Klang kennen Freunde des Spiels von mehr als 380 Live-Übertragungen. An diesem Mittwoch, beim WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Marokko, erklingt sie zum letzten Mal bei einer Übertragung des ZDF. Réthy hat an seinem 66. Geburtstag sein letztes Spiel. Danach beginnt der Ruhestand.

Seit 1986 bei allen Weltmeisterschaften im Einsatz

Réthy war seit 1986 bei allen Fußball-Weltmeisterschaften für das ZDF im Einsatz, seit 1994 als Live-Reporter bei allen großen Turnieren. Das größte Spiel war für ihn sein erstes Finale, als das deutsche Team 1996 den EM-Titel in England gewann. „Das war ein dramatisches Spiel mit dem ersten Golden Goal, für mich ein Meilenstein“, sagt der Reporter. Auch das erste WM-Finale sechs Jahre später mit dem brasilianischen Sieg gegen Deutschland war eine ganz besondere Übertragung für den in Wien geborenen Sohn ungarischer Eltern: „Ich bin ja in Brasilien aufgewachsen“.

„Verfügbare Zeit ist der wahre Luxus“

Der Job als Fußball-Kommentator sei angesichts der immer schwierigeren Rahmenbedingungen „die letzte große Freiheit“. Nach seinem letzten Einsatz am Mittwoch in Katar will er dann eine ganz neue Freiheit nutzen. Réthy will „raus aus der Tretmühle“, wie er es nennt. Er „will die Terminlosigkeit genießen“.