Fußball-Weltmeisterschaft in Katar : Ein nachhaltiges Turnier?

Katar ist ein Wüstenstaat. Um Pflanzen zu wässern – und den Rasen in den Stadien – muss Meerwasser mit großem Energieaufwand entsalzt werden. Foto: Adobe Stock

Doha Die Organisatoren wollen der WM ein grünes Image verpassen. Tatsächlich ist die Klimabilanz schlecht.

Das Organisationskomitee der Fußball-WM 2022 hat in seinem Hauptquartier im Geschäftsviertel von Doha einen Vorführraum eingerichtet. Infotafeln vermitteln die katarische Fußballgeschichte. In einer Vitrine sind die Bewerbungsunterlagen für das Turnier ausgestellt, daneben stehen metergroße Modelle der Stadien. „Wir haben das erste komplett demontierbare Stadion bei einer WM“, sagt Bodour Al-Meer, die im Organisationskomitee für Nachhaltigkeit verantwortlich ist. „Mich erinnert das ein bisschen an mein Lieblingsspielzeug aus der Kindheit, an Lego. Auch unser Stadion wurde mit vielen Einzelbausteinen zusammengesetzt.“

Bodour Al-Meer steht im Vorführraum neben dem Modell des „Stadions 974“. Benannt nach der internationalen Telefonvorwahl Katars. Und benannt nach der Zahl der Schiffscontainer, die angeblich zum Baumaterial des Stadions gehören. „Es ist das nachhaltigste Stadion von allen“, sagt Al-Meer. „Ein bisschen wie ein Zirkuszelt, bloß komplizierter. Wir bauen es auf und können es an einem anderen Ort später wieder aufbauen, hier in Katar oder in einem anderen Land.“

Das „Stadion 974“ ist eines der acht Stadien, in denen die 64 WM-Spiele ausgetragen werden sollen. Mit diesem Vorzeigemodell möchten Offizielle wie Bodour Al-Meer belegen, dass es sich um die „nachhaltigste WM der Geschichte“ handelt. Auch andere Stadien, die in einem Radius von fünfzig Kilometern um die Hauptstadt Doha liegen, sollen teilweise zurückgebaut werden. Bereiche können in Cafés, Büros oder in eine Klinik umgewandelt werden. Doch hinter diesem Marketing drängt sich eine andere Frage auf, die auch auf der UN-Klimakonferenz in Ägypten diskutiert wurde: Kann die WM am Persischen Golf zu einem stärkeren Bewusstsein für die Klimakrise führen?

Wie mit Legosteinen: Das „Stadion 974“ besteht aus Frachtcontainern. Foto: imago

Noch bestehen Zweifel. Seit Jahrzehnten verdankt Katar seinen Wohlstand lukrativen Gasexporten. Die rund 300.000 Staatsangehörigen, rund zehn Prozent Bevölkerung, brauchen für Strom und Wasser nichts zu bezahlen. Ihr Ausstoß klimaschädlicher Emissionen ist einer der höchsten weltweit. Einkaufszentren werden mit riesigen Klimaanlagen ebenso runtergekühlt wie so manches Stadion. Viele Katarer fahren große Autos und meiden die neue Metro.

Nun, für die WM, veranschlagen die Organisatoren einen Ausstoß von rund 3,6 Millionen Tonnen CO 2 . „Das ist mehr, als der gesamte Staat Mali (20,5 Millionen Einwohner) in 365 Tagen verballert“, schreibt das Magazin 11 Freunde. Katarische Offizielle wie Bodour Al-Meer pflegen trotzdem das Narrativ der ersten „klimaneutralen WM“. Um diese Neutralität theoretisch zu erreichen, beteiligt sich Katar an Klimakompensationen, also an Projekten, die Emissionen langfristig mindern sollen. So pflanzt der Gastgeber Hunderttausende Bäume, Büsche und Sträucher.

Doch bis diese tatsächlich größere Mengen CO 2 aus der Luft filtern können, werden wohl Jahrzehnte vergehen. Überdies müssen die Pflanzen in der regenarmen Wüstenregion intensiv bewässert werden. Das Wasser dafür kommt in der Regel aus dem Meer und muss in energieintensiven Anlagen entsalzt werden. Aufgrund dieser Fakten haben nun prominente Fußballer gemeinsam mit unabhängigen Sportorganisationen einen offenen Brief an die Fifa gerichtet. Darin fordern sie den Weltverband auf, die Behauptung der WM-Klimaneutralität Katars aufzugeben. Morten Thorsby, Spieler bei Union Berlin und Initiator des Briefes, kommentiert: „Die Fifa ist weltweit führend und muss sich daher verpflichten, ihre riesige Plattform zum Wohle des Planeten und der Menschheit zu nutzen.“

Ingenieurin und Nachhaltigkeitsbeauftrage des WM-Organisationskomitees Bodour Al Meer.

Zudem haben Vertreter von Klimabündnissen in einigen westeuropäischen Ländern sogenannte „Werbebeschwerden“ eingelegt. Sie fordern, dass Katar nicht mehr von „Klimaneutralität“ spricht. Zudem glauben Forscher wie Mike Berners-Lee von der Lancaster University, dass der Emissionsausstoß rund um die WM die offiziellen Angaben um das Dreifache übersteigen könnte.

Über die drohende Gefahr der Klimakrise scheint man sich in Doha noch nicht wirklich im Klaren zu sein. Bei fortschreitender Erderwärmung könnte die Arabische Halbinsel Ende des 21. Jahrhunderts wegen der zu erwartenden Hitze unbewohnbar sein. „Katar setzt bislang kaum auf erneuerbare Energien“, sagt Islamwissenschaftler Tobias Zumbrägel, der sich mit der Klimapolitik der Golfstaaten befasst. „Es gibt zwar eine neue Solarstromanlage, aber dabei handelt es sich um ein Prestigeprojekt für die WM.“ In den vergangenen Jahren hat Katar zwar strengere Umweltregularien erlassen, doch diese werden oft von lokalen und regierungsnahen Baufirmen unterlaufen.

Katar muss langfristig seine Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduzieren und will neue Wirtschaftszweige etablieren. Das Herrscherhaus wirbt um Investitionen, Fachkräfte, Touristen. Bereits lange vor der Fußball-WM sollten Großereignisse diese Strategie bekannter machen. So fand Ende 2012 die UN-Klimakonferenz in Doha statt. Umweltschützer kritisierten schon damals die katarische Regierung für ihren „verschwenderischen Stil“, für Luxusbauten, künstliche Inseln oder klimatisierte Eisflächen in Einkaufszentren. „Die ganze Infrastruktur in Katar ist eher für das Autofahren ausgelegt“, sagt Tobias Zumbrägel aus dem Nahost-Forschungsnetzwerk Carpo. „Es wurden strukturell die falschen Anreize gesetzt, die man jetzt nicht mehr so schnell ändern kann.“

Info Katars Beziehung zu Deutschland Deutschland hat gegenüber der Regierung des katarischen Scheichs Al-Thani und ihrer Politik keine einfache Position. Einerseits gibt es viel Kritik zu gleich mehreren Aspekten, allen voran den Menschenrechten, aber auch dem Umgang mit Gastarbeitern und nicht zuletzt Nachhaltigkeit und Klimaschutz – seitens der Bundesregierung, aber auch seitens Verbänden und Nichtregierungsorganisationen. Andererseits arbeitet Deutschland auch eng mit Katar zusammen. So hat im Zuge des Krieges in der Ukraine ausgerechnet Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) im Frühjahr in Doha um fossile Gaslieferungen werben müssen, um den Wegfall von Importen aus Russland auszugleichen. Zwar hat er stets betont, dass die Fossilen nur eine Übergangslösung sein sollen, bis genügend erneuerbare Energien und grüner Wasserstoff zur Verfügung stehen. Aber widersprüchlich erscheint der Schritt dennoch. Entsprechend brandmarkt die katarische Regierung Kritik aus Deutschland als Doppelmoral mit dem Hinweis, dass die Bundesregierung schließlich kein Problem mit Katar habe, wenn es um Energiepartnerschaften oder die Rettung deutscher Staatsbürger aus Afghanistan gehe.

Noch klärt die katarische Regierung wenig über die Klimakrise auf. Mitunter blockiert sie sogar die Auseinandersetzung zum Thema, berichtet Tobias Zumbrägel und nennt ein Beispiel: In einem Dorf nahe Doha hatten sich Einwohner über offenbar verschmutztes Grundwasser beschwert. Die Regierung hat dann bei einer staatsnahen Kommission umgehend eine Studie in Auftrag gegeben, die offiziell keine Mängel feststellte. „Die Verantwortung sollte schnell aus der Bevölkerung herausgezogen werden“, sagt Zumbrägel. „Man hat eben Angst davor, dass ein höheres Klimabewusstsein die politische Legitimität des Herrschaftshauses gefährden könnte.“

Strukturelle Fragen wie diese über Katar wurden seit der WM-Vergabe 2010 auch in Europa kaum diskutiert. Und sie könnten auch bis zur Weltmeisterschaft von aktuellen Schlagzeilen überdeckt werden. Es ist beispielsweise gut möglich, dass die Hotelkapazitäten in Katar gar nicht für 1,5 Millionen WM-Touristen ausreichen werden. Viele Fans werden daher in täglich mehr als 160 Pendelflügen aus den Nachbarstaaten anreisen, aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kuwait oder Saudi-Arabien. Der Deutsche Fußball-Bund hat für seine Anhänger ein Camp in Dubai geplant. „Auch acht Stadien sind in Zukunft für die katarische Liga völlig überdimensioniert“, sagt Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe.

Der Klimaschutz im Profifußball erhält nun zumindest mehr Aufmerksamkeit, auch bei der UN-Klimakonferenz. Im Herbst 2021 in Glasgow wurden dem Thema erstmals Veranstaltungen gewidmet. Zuletzt im ägyptischen Scharm El-Scheich wollten Aktivisten mit einer kritischen Perspektive auch die Fifa unter Druck setzen. Der Weltfußballverband trat 2016 der Initiative Climate Neutral Now bei, aber etliche Experten halten das eher für PR.