Fußball-WM in Katar : „Emotionaler“ Lewandowski patzt vom Punkt - Mexiko jubelt

Doha Vom Punkt ist Robert Lewandowski fast unfehlbar. Fast. Beim WM-Auftakt kostet sein Fehlschuss Polen eine große Chance. Mexiko ist hin- und hergerissen von dem 0:0. Der Torwartheld verrät seine Taktik.

Die Szene seines entscheidenden Elfmeter-Fehlschusses ließ Robert Lewandowski auch nach dem Schlusspfiff keine Ruhe. Immer wieder schaute sich der Weltfußballer die Aktion auf einem Monitor in der Kabine an, wie Nationaltrainer Czeslaw Michniewicz berichtete. „Ich weiß, wie sich ein Kapitän fühlt, wenn er einen Elfmeter verschießt. Er war sehr emotional“, sagte Michniewicz.

Blick auf die nächsten Aufgaben

Lewandowski verließ das Stadion schnellen Schrittes und mit gefasster Miene, mühte sich, den Blick auf die nächsten Aufgaben zu richten. „Jetzt bereiten wir uns auf das nächste Spiel gegen Saudi-Arabien vor. Es wird ein sehr wichtiges Spiel für uns“, sagte der 34-Jährige, der dann in seinem fünften WM-Spiel seinen ersten Treffer erzählen will.

Durch den vorangegangenen Überraschungs-Sieg von Saudi-Arabien gegen den großen Gruppen-Favoriten Argentinien um Superstar Lionel Messi ist die Ausgangslage in der Gruppe C nun enorm spannend - und die Möglichkeit Polens auf das erste WM-Achtelfinale seit 1986 weiter aussichtsreich.

Bei einem Sieg gegen die Saudis würden Lewandowski & Co. mutmaßlich sogar als Tabellenführer in das finale Duell in der folgenden Woche gegen Argentinien gehen. „Wer das Spiel am Samstag gewinnt, wird dicht daran sein, in der Gruppe weiterzukommen“, sagte Lewandowskis Teamkollege Robert Gumny vom FC Augsburg.