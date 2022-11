Fußball-Weltmeisterschaft in Katar : Der Spielerflüsterer

Den WM-Pokal im Blick: Hansi Flick hat während seiner Zeit beim FC Bayern gezeigt, wie man Titel gewinnen kann. Fotos: dpa /imago; Collage: MHA/Herfs

Doha Auch bei seiner ersten WM als Bundestrainer wird Hansi Flick auf das Zwischenmenschliche achten.

Jetzt ist Hansi Flick also an jenem Ort, der ihn und seine deutsche Nationalmannschaft möglichst bis kurz vor Weihnachten beherbergen soll. Im „Zulal Wellness Resort“ wollen der Bundestrainer und seine Belegschaft Kraft tanken für ihre WM-Spiele. Sieben an der Zahl sollen es möglichst sein. Nach den drei Gruppenspielen gegen Japan am Mittwoch, gegen Spanien am 27. November und Costa Rica am 1. Dezember soll es weitergehen über das Achtel-, Viertel- und Halbfinale bis ins Finale am 18. Dezember.

Und dass sie bei dieser höchst umstrittenen WM im Wüstenstaat Katar unweit der Nordspitze des Emirats in der Abgeschiedenheit ihr Quartier bezogen haben, rund 110 Kilometer oder knapp anderthalb Autostunden entfernt von der Hauptstadt Doha, das hat auch viel mit Flick zu tun. Mit seinen Erfahrungen, seiner Herkunft und seinem Charakter.

Als sie vor knapp einem Jahr nach einer Unterkunft in Katar suchten, hatte sich Flick innerlich schnell entschieden für jenes Resort, in dem sie nun wohnen. Und ebenso für das unweit gelegene Trainingsstadion des Al Shamal Sports Club, das aussieht wie eine Burg. Flick schätzt die Rückzugsmöglichkeiten, die das Quartier und Stadion bieten. Der Lärm, der Verkehr, die Betonwüste Dohas – all das ist hier weit weg. Stattdessen können sich Flick und seine Kicker zwischen den Spielen vom Turniertrubel zurückziehen in ihre kleine WM-Welt, in ihre eigene Wüstenoase, um auch mal zu entspannen, abzuschalten und gedanklich zu sich zu kommen.

Lange an seiner Seite: Hansi Flick als Co-Trainer seines damaligen Chefs Joachim Löw. Archivfoto: Imago Foto: imago sportfotodienst

Flick ist so etwas äußerst wichtig. Er weiß, wie viel für eine Mannschaft von einer Wohlfühlatmosphäre abhängen kann, gerade dann, wenn man mehrere Wochen miteinander verbringt. Flick hat das ja als Co-Trainer des damaligen Bundestrainers Joachim Löw erlebt bei der WM 2014 in Brasilien, als sie im Campo Bahia im ebenfalls abgelegenen Küstendorf Santo André wohnten und dort auf dem Weg zum Weltmeistertitel immer wieder Kraft schöpfen konnten. Flick hat auch in seiner Zeit als Trainer des FC Bayern nach solch einem Rückzugsort gesucht, als er seine Mannschaft 2020 auf das damalige Champions-League-Turnier in Lissabon vorbereitete. Bis heute ist er davon überzeugt, dass die drei Tage an der Algarve mitentscheidend waren für den Titelgewinn. Damals zeigte Flick auch, dass er eine Mannschaft straff durch ein Turnier coachen kann. Sieben Titel holte er als Bayern-Trainer in anderthalb Jahren, darunter das Triple 2020.

Bei dieser so merkwürdigen und politisch aufgeladenen WM in Katar, bei diesem großen Illusionstheater, wird es aus sportlicher Sicht noch mehr als ohnehin darauf ankommen, dass sich ein gutes Binnenklima entwickelt, ein echter Teamgeist, um erfolgreich sein zu können. Eine Vorbereitung, das Feinjustieren im Training, entfällt ja weitgehend. Wie gut eine Mannschaft als Gruppe funktioniert, könnte für dieses Turnier besonders entscheidend sein. Die vergangenen Tage im Oman dienten dazu, anzukommen in der Region und ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen. Erst jetzt werden die Sinne langsam geschärft und Spannung aufgebaut bis zum Mittwoch, wenn das Turnier für das Team des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und auch für Flick so richtig losgeht.

Das Versprechen „Wir wollen auf die Missstände aufmerksam machen.“ Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird sich laut Bundestrainer Hansi Flick bei Fragen nach der Menschenrechtslage im WM-Gastgeberland Katar „nicht wegducken“. Flick betonte die besondere Aufgabe bei der Endrunde vom 20. November bis 18. Dezember. „Es ist enorm wichtig, dass wir als DFB auf der einen Seite uns auf das Sportliche konzentrieren, aber auch klar ansprechen müssen, was die Menschenrechtssituation in Katar ist. Da müssen wir unsere Augen und Ohren offenhalten. Wir wollen uns nicht wegducken und ganz klar auf die Missstände aufmerksam machen.“ Zuletzt hatte der WM-Botschafter Khalid Salman in der ZDF-Dokumentation „Geheimsache Katar“ Schwulsein als „geistigen Schaden“ bezeichnet. Später äußerte der 60-Jährige, seine Aussagen seien „aus dem Zusammenhang gerissen“ worden. Flick sagte, ohne die Salman-Aussagen konkret anzusprechen, jeder habe „die Dinge auch mitbekommen, was von Katar-Seite passiert ist, was uns sprachlos macht, fassungslos“. Vor Ort habe der DFB „noch mal einen Hebel. Dafür steht der DFB, dafür steht die Mannschaft.“ Er betonte allerdings auch, wie wichtig es sein, dass sich das Team auf den Fußball konzentrieren könne.

Es ist für den 57-Jährigen das erste Fußball-Großereignis als Bundestrainer. Und es lohnt sich, auf Flicks Anfänge zurückzublicken, um seine Herangehensweise zu verstehen und auch, warum ihm ein Wohlfühlklima so wichtig ist. Flick ist an einem Rückzugsort aufgewachsen, in Neckargemünds Ortsteil Mückenloch, rund 20 Kilometer entfernt von Sinsheim, wo das Stadion der TSG Hoffenheim steht. In Mückenloch hat Flick die Weltmeisterschaft 1974 als Neunjähriger verfolgt. Das Finale gegen die Niederlande mit dem entscheidenden Tor zum 2:1 seines Idols Gerd Müller schaute Flick in einer Gaststätte.

Seine Frau Silke stammt aus dem Nachbarort Bammental. Flick lernte sie kennen, als er 18 und sie 15 Jahre jung war. Gemeinsam leben sie in Bammental, hier hat Flick ganz nah an seinen Wurzeln seine Wohlfühloase, in der Ruhe des ländlichen Kraichgaus. Er schätzt, dass er hier einfach der Hansi ist, nicht der Bundestrainer. Diese Bezeichnung mag er ohnehin nicht gerne, er findet, sie klinge überhöht. Nahbar zu sein, bodenständig und auf Augenhöhe, das ist sein Credo. So gibt er sich in Mückenloch und Bammental, und so gibt er sich auch draußen in der weiten Welt. Beispielsweise gegenüber den Bundesligatrainern, mit denen er einen regelmäßigen Austausch pflegt. Oder auch gegenüber seinen Spielern. Ein Machtgefälle auszuleben, das ist Flick eher fremd.

Schon lange an ihrer Seite: Bundestrainer Hansi Flick mit seiner Frau Silke. Archivfoto: IMago

Die Kenntnis seiner Kindheitserlebnisse in Mückenloch hilft, um den Trainer und Menschen Flick zu verstehen und auch, warum ihm ein gutes Miteinander so wichtig ist. So hat er das selbst einmal beschrieben, als er davon berichtete, dass er es nicht immer leicht gehabt habe bei seinem Vater. Als Flick elf Jahre alt war, habe ihn sein Vater nach einer Niederlage bei einem Hallenturnier einmal im Winter im Wald aus dem Auto aussteigen und mehrere Kilometer allein nach Hause laufen lassen.

Sein Vater habe ihn sehr gefördert, aber auch sehr gefordert, so hat Flick seine Kindheit und Jugend geschildert. Er sei als Kind immer auf der Hut gewesen, weil bei seinem Vater die Stimmung schnell umschlagen konnte, wenn der kleine Hansi die großen Erwartungen nicht erfüllte. Ob hier der Schlüssel zum Verständnis des Trainers Flick liege, ist der Bundestrainer im September in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“ gefragt worden. „Kann gut sein. Vielleicht kommt es wirklich daher, dass ich Veränderungen sehr genau wahrnehmen kann und gelernt habe, auf Stimmungen zu achten“, antwortete Flick, „ich glaube, dass mir dieses Gespür auch in einer Spielerkabine hilft. Ich bemühe mich, Konfliktfelder frühzeitig zu erkennen und auszuräumen.“

Dass Flick zugleich harte Entscheidungen fällen und auch Konflikte eingehen kann, zeigt sich jedoch auch immer wieder. Zur umstrittenen Weltmeisterschaft hat er sich beispielsweise klar positioniert. Diese hätte nie an Katar vergeben werden dürfen, sagte er. Mit Bayerns Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic geriet Flick in Kaderfragen schnell aneinander, nachdem er im November 2019 bei den Münchnern die Nachfolge des nie sonderlich beliebten Cheftrainers Niko Kovac angetreten hatte. Plötzlich stand Flick auf der großen Fußball-Bühne in der ersten Reihe, und es zeigte sich rasch, dass er dieser Rolle gewachsen ist, obwohl ihm das viele nach seinen acht Jahren als Löws Assistent nicht zugetraut hatten.

Flick nahm seine Spieler mit seiner verbindlichen Art der Menschenführung schnell für sich ein. Auch er ist fordernd, zugleich aber schafft er viel Vertrauen. „Mit Hansi kann ich immer gut reden, ich sehe ihn auch als Mentor“, sagte Jamal Musiala, 19, kürzlich im „kicker“: „Ich fühle mich sehr wohl unter ihm.“ Man kann Flick als Spielerflüsterer bezeichnen. Sein gutes Verhältnis zu ihnen liegt auch darin begründet, dass sie ihm abnehmen, glaubwürdig mit ihnen umzugehen. „Ehrlichkeit“ bezeichnet Flick als entscheidend, Respekt und Wertschätzung sind ihm äußert wichtig.

Und jetzt also die WM in Katar, Flicks bisheriger Karrierehöhepunkt nach seiner Zeit als Fußballer mit Stationen beim SV Sandhausen, FC Bayern, 1. FC Köln und FC Victoria Bammental. Nach seinen ersten Engagements als Cheftrainer in Bammental und Hoffenheim sowie den späteren Co-Trainer-Stationen in Salzburg, bei der Nationalelf und dem FC Bayern, ehe er dort Chef wurde. Und nach seinen zwischendurch teils ziemlich unglücklichen Funktionärsepisoden als Sportdirektor beim DFB und Geschäftsführer bei der TSG Hoffenheim.