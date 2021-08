Gladbachs 1:1 gegen die Bayern : Wenn dem Trainer die Haare zu Berge stehen

Mönchengladbach Erregende Minuten für Adi Hütter, nicht nur während des 1:1 seiner Mönchengladbacher am Freitagabend gegen die Bayern im Borussia-Park. Auch das Wochenende wird für Gefühlsspitzen beim neuen Trainer gesorgt haben.

Beide Trainer fanden das Bundesliga-Auftaktspiel zwar „attraktiv“ und „unterhaltsam“. Doch auch der Bayern-Neuling wird bei der Nachbearbeitung besonders der Anfangs- und Schlussphase elementare Schwächen seiner Mannschaft entdecken, einige hatte er bereits kurz nach dem Spiel parat. „Wir hatten viele Ballverluste in der Spieleröffnung und waren nicht so scharf wie nach den ersten 17 Minuten.“

Ein Feuerwerk hatte Julian Nagelsmann vor dem Duell der Traditions-Clubs ausgeschlossen. In der Anfangsphase widerlegten die Gladbach-Profis den jungen Bayern-Coach (34). Das dürfte dazu geführt haben, dass bei seinem Gegenüber die körperlich sicht- und spürbaren Emotionen lange aktiv blieben. Dabei ging es um die gleiche atavistische Reaktion, diesmal aber um eine positive Variante: die Gänsehaut. Die Haare standen bei Hütter schon während des Spiels zu Berge, diesmal aber nur die kleinen am Körper. „Die Athmosphäre war einfach genial.“

Die knapp 23.000 zugelassenen Zuschauer wuchsen akustisch bereits vor dem Anpfiff über sich hinaus, Leidtragender hier erst mal Stadionsprecher Torsten Knippertz, der trotz hochgedrehter Mikropower kaum zu verstehen war. Und diese von Fans und Aktiven so lange so schmerzlich vermisste Unterstützung mündete in eine Co-Produktion frei nach dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“: Beflügelt durch die Sprechchöre setzten Stindl & Co. den Spielplan ihres neuen Trainers vorbildlich um.